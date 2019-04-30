Эксперимент "КП": в поисках городского бездорожья

Если бы этот внедорожник умел разговаривать, то наверняка бы заявил: «Вы, наверное, ошиблись направлением. Посмотрите, у меня полный привод и «злая» грязевая резина. Надо - не в город. Надо - из города».

Нет, уважаемый! Все мы делаем правильно. Сегодня постараемся удивить и тебя, и твоего хозяина - бывалого «джипера», организатора любительских внедорожных соревнований Сергея Кузнецова.

Сергей Кузнецов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Отправляемся на поиски мест, где давно не чувствовался запах свежего асфальта, где ямы стали столь же привычным элементом городской среды, как, например, фонарный столб или скамейка. На поиски городского бездорожья!

Отметим, что мы сознательно лишили себя удовольствия как следует повозиться в грязи. Например, из дворика на Машиностроителей, который забыли заасфальтировать после ремонта подземных коммуникаций, получились бы эффектные снимки. Зато местные жители явно не сказали бы нам спасибо за жирный след и покрытые комками грязи окна.

Дворик на Машиностроителей.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

1) Подгорное, улица Дмитрия Горина.

Начинаем путешествие с улиц частного сектора.

- У меня знакомый живет в этом районе. Говорит, что зимой сюда отказываются ездить таксисты, - рассказывает Сергей.

Весной все не так уж печально. Заметно, что недавно на многих улицах засыпали щебнем самые глубокие ямы.

На многих, но не на всех. Наш внедорожник, соскучившийся по приключениям, с радостью встречает внушительные выбоины на улице Дмитрия Горина.

Улица Дмитрия Горина.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Видимо, большинство местных жителей освоили либо левитацию, либо телепортацию. Что пешком, что на автомобиле здесь непросто.

- Стоит съехать с центральной улицы Подгорного - и попадаешь в место, где мало что напоминает о существовании асфальта, - комментирует наш герой. Оценка Сергея – 8 баллов по шкале городского бездорожья.

2) Зона новой развязки (улица 9 Января, 304А).

Антонова-Овсеенко приводит нас в тихий дворик у свежепостроенной развязки. Недавно его отгородили от пыльной дороги защитными экранами. Но вот незадача: как говорят местные, тот грунт, которым строители укрепили склоны, сполз прямо во двор после первого же дождя. Все утонуло в грязи.

Двор у развязки на Антонова-Овсеенко.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Внедорожник вальяжно преодолевает озеро, которое растянулось между домом и защитным экраном.

- Проезд непрост, - констатирует Сергей и ставит 9 баллов.

3) Улица 45-й Стрелковой дивизии, 275А. Дорога между дворами.

Ныряем в океан дворов Коминтерновского района. Ах, как он обманчив! Издалека видны хорошенькие новостройки. Вблизи оказывается, что добраться до них без приключений просто невозможно.

Яркий пример - участок, связывающий улицу 45-й Стрелковой Дивизии и аппендикс 9 Января. Неужели колеса автомобилей могли вырыть такие дыры? Кажется, что каким-то золотоискателям, вооруженным кирками и лопатами, сообщили: «Месторождение где-то здесь!».

Проезд на 45-й Стрелковой Дивизии.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Говорят, еще жив человек, который застал укладку асфальта на этом участке. Ему, впрочем, никто не верит: «Дядь, прекрати, дорожных рабочих не существует. Может, ты еще в Деда Мороза веришь?».

- Это просто соревновательный проезд с препятствиями, - вздыхает Сергей. - Даже большому автомобилю тут приходится ехать аккуратно. Более того, здесь и ходить небезопасно в плохую погоду.

Оценка нашего героя - 8 баллов. Выбьет ли кто-нибудь десятку? Интрига!

4) Дорога у дома 262/3 на 9 Января (к комплексу «Цветной бульвар»).

Минуем ровные ряды новостроек и упираемся в участок, где можно организовать соревнования по велотриалу.

О том, почему проезд выглядит именно так, лучше всего расскажет сказка. В одном царстве, в одном государстве, жил да был застройщик. Сделал он терема цветные да распрекрасные, а вот дорогу к ним строить не стал. «А зачем вам, холопы, дорога? Не многого ли захотели?»

Дорога к "Цветному бульвару", Воронеж.В поисках городского бездорожья

Путь к комплексу "Цветной бульвар".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Говорят, если дождаться полнолуния, смешать горчицу, кетчуп и майонез, сделать три глотка этого зелья и четырнадцать раз присесть, то можно увидеть здесь призрачные силуэты дорожных рабочих. При каких-то иных обстоятельствах их тут не замечали.

Надо отметить, что местные жители не лыком шиты. Сначала сами с тяжелыми инструментами выровняли пешеходную дорожку - единственный путь для мам с колясками к соседнему парку «Оазис». Потом собрали деньги и засыпали щебнем самый разбитый участок проезда.

"Цветной бульвар", Воронеж.В поисках городского бездорожья

Сергей поставил 6 баллов.

После мы завернули в соседний двор - 9 Января, 262/1. Слово «благоустройство» для местных жителей – иноязычное (с таким явлением они не сталкивались). Дорога усеяна ямами, заполненными водой 24 на 7. Пешеходы передвигаются перебежками, чтобы их никто не обрызгал.

Двор дома 9 Января, 262/1.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Пожалуй, пора выбираться из этих дворов, а иначе наш материал превратится в бесконечное перечисление похожих адресов. И Сергей, и его «Митсубиши» откровенно заскучали.

Двор на 9 Января, Воронеж.В поисках городского бездорожья

- Живет один мой друг на Чижовке, - говорит наш герой. - Вот там с его помощью отыщем настоящее бездорожье!

5) Улица Профессора Харина.

Вся эта улица - огромная эстакада с вытянутой ямой посередине. Местным автомобилистам удобно менять масло!

Улица Профессора Харина.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Завидев нашу камеру, откуда-то выбегает группа молодых людей:

- Ребята, расскажите всем, тут [нецензурное слово] с дорогой!

Канал по центру улицы, по которому в дождливую погоду могли бы плавать гондольеры, недавно засыпали кирпичами. Уже не так страшно.

- Старое дорожное покрытие просто смыто потоками воды! - констатирует Сергей и ставит 9 баллов.

6) Улица Лескова.

До встречи с этим местом ничто нас по-настоящему не впечатлило: ну да, ямки, ну да, грязь. Можно медленно объехать (или перепрыгнуть с разбегу). А вот улица Лескова просто повергла в ужас. Дорожное покрытие давно размыто. По центру подъема вода прорыла по-настоящему глубокую канаву, через которую даже наш внедорожник пролезает с трудом.

Улица Лескова.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Это худшие дороги в городе, которые доводилось видеть, - отмечает Сергей. - Подъем сам по себе крутой, но с таким покрытием преодолеть его непросто даже на автомобиле с полным приводом, и даже в сухую погоду.

Понаблюдать за нашими спусками и подъемами выходит местный житель.

Улица Лескова, Воронеж.В поисках городского бездорожья

- К счастью, это не единственная дорога к моему дому. Но из-за такого состояния участка приходится делать большой крюк - заезжать не со стороны улицы 20 лет Октября, а со стороны улицы Грамши.

Спрашиваем, когда тут последний раз был ремонт.

- Когда ей (показывает на девушку лет двадцати, выглянувшую из дома) пять лет, наверное, было.

Улица Лескова.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Сергей ставит бескомпромиссную оценку: 10 баллов. Задание выполнено! Мы нашли настоящее городское бездорожье.

- И все же надо отметить, что дороги в Воронеже за последнее время сильно изменились к лучшему. Я приехал сюда в 2004 году. И тогда те ямы, что мы сегодня встречали только во дворах или в частном секторе, зияли прямо на главных улицах, - заключает Сергей.

ОФИЦИАЛЬНО

Ремонт будет!

Итогами нашей поездки мы поделились с пресс-службой городской администрации.

Выяснилось, что улица Лескова вошла в список адресов частного сектора, которые будут ремонтировать в этом году. Эти работы пройдут не за федеральные средства, а за деньги города. Тот факт, что за последние годы удалось восстановить большинство магистральных улиц, позволяет мэрии сосредоточиться на проблемах частного сектора.

С проблемами дома у развязки на 9 Января пообещали познакомить подрядчика объекта. Если будут отмечены недоработки, ему предстоит восстановить склоны.

По поводу междворовых проездов посоветовали направлять обращения - причем не в соцсети или газеты, а в управу района. Можно сделать звонок, можно составить заявку в электронной форме. Во время распределения очередности ремонта приоритет отдается тем адресам, откуда приходят жалобы. Придется, однако, принять, что работы едва ли пройдут в этом году.

То же самое касается и дворов. Сейчас проходит приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого ведется не только ремонт асфальта, но и установка освещения, скамеек, оборудования детских площадок. Но если ваш двор не попал в этот проект, самое время сообщить в управу. На появление ям должны отреагировать оперативно - если и не заасфальтировать их, то хотя бы засыпать асфальтовым срезом.