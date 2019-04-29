Воронежские газовики высадили розы и фруктовый сад в школах-интернатах

Проект предполагает собой уборку и благоустройство территории в подшефных специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах VIII вида, в Воробьевском и Острогожском районах области. Там живут и учатся особые ребята, крайне чутко воспринимающие слова и дела. Они с трепетом стремятся к красоте, которой, порой им так не хватает. Поэтому газовики вместе с мальчишками и девчонками 23 и 25 апреля посадили фруктовые деревья и оформили клумбы .

Восполнение того, что не дано в семье

Мальчишка лет тринадцати, старательно работает лопатой. Видно, что она для него пока великовата, и потому он медленно, совсем понемногу выкорчевывает землю для будущей яблони. В Руднянской школе-интернате проживает порядка 60 человек - в основном это дети из неблагополучных семей. Но когда ребята трудятся плечом к плечу со взрослыми сотрудниками ООО «Газпром межрегионаз Воронеж», видно, как они стремятся сделать жизнь вокруг себя лучше, как они прислушиваются к своим старшим товарищам.

Труд на земле — не просто дань «модному» направлению в педагогике. Это воспитание в детях способности понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к нему.

Общение с природой является своеобразным «мостиком», с помощью которого можно перейти к другим сферам воспитания - нравственному, эстетическому, патриотическому. Общение с природой делает человека духовно богаче, добрее, формирует цельную личность», - отметил директор Руднянской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида Василий Серебряков.

- Это восполнение того, что, может быть, не дано в семье. И, конечно же, это на пользу, потому что дети увлечены, дети испытывают чувство коллектива, и трудотерапия помогает, - уверена социальный педагог Инна Стеганцева.

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Одна из важнейших задач акции «Зеленый дом» - это создание в детском учреждении благоприятной окружающей среды, которая призвана обеспечить воспитанникам возможность развиваться. На территории Руднянской школы газовики вместе с ребятами высадили 16 яблонь разных сортов для того, чтобы они могли приносить плоды в разное время. Кроме того, в саду появились груши, вишни, сливовые и абрикосовые деревья. Но, пожалуй, больше всего воспитанников порадовала черная и красная смородина. Ведь эти десять кустов одними из первых начнут приносить сладкую ягоду.

- Периодически мы привозим для ребят декоративные растения, но в этом году сажаем плодовый сад. И это одно удовольствие! Плодовый сад это символ уюта, дома и пробуждения жизни, - отметила Тамара Волвенкина, флорист, ландшафтный дизайнер. - Очень скоро наши деревца будут цвести, давать плоды и приносить радость и детям, и взрослым.

Главная задача - подготовить детей к жизни

Когда автомобиль ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с кустами роз, пионов и спирей приехал к стенам Новоосиновской школы-интерната, его уже ждала дружная колонна из мальчишек и девчонок. В этом учебном заведении для ребят с ограниченными возможностями здоровья сейчас не так много воспитанников - всего несколько десятков. Но достаточно побыть хотя бы день в их кругу, чтобы осознать, что, это не просто коллектив - это настоящая семья, где каждый готов поддержать своего друга. И, что приятно, двери этой школы постоянно открыты для новых воспитанников.

- Наша главная задача - подготовить детей к самостоятельной жизни. Поэтому мы должны своим примером показать им, как нужно создавать уют и тепло в домах. Мы рады встречать людей, которые приезжают к нам и дарят тепло. Эти растения обязательно украсят жизнь вокруг нас, - рассказала местный преподаватель Любовь Оплачко.

Флорист Тамара Волвенкина пообещала ребятам, что уже через несколько месяцев, должны расцвети первые розы. Такие хрупкие и одновременно сильные цветы обязательно привыкнут к новой земле. Им нужен лишь небольшой присмотр и уход. Такое же внимание нужно и воспитанникам школ-интернатов. И, поверьте, быть может, не через месяцы, но очень скоро все эти ребята также по-своему расцветут.