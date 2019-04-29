Почему леса отгораживают от воронежцев заборами

Инженер, работник лесной охраны Владимир Стенюшкин отправил нам текст, посвященный одновременно и конкретным бытовым вопросам, и нравственно-ценностным проблемам. Не со всеми тезисами автора мы согласны, однако отметим: темы, которые он поднял, обсудить стоит. Итак, читаем и пишем свое мнение в комментариях. В чем вы согласны с Владимиром Васильевичем, в чем - нет?

Реплика

Эта современная погоня за добыванием денег напрочь лишила некоторых соплеменников рассудка, способности сопереживать, привела их к потере морально-нравственных ориентиров. А может быть, они и не виноваты. Еще моя покойная мама, царство ей небесное, говорила, что после 2000-го года наступит конец света. Я иногда, когда сталкиваюсь с подобными, не поддающимся моему пониманию, вещами, думаю: наверно, он все же наступил в умах некоторых, в их морально-нравственном разложении, неспособности понять кто я, где я, для чего на этом свете? Живут так, как будто вокруг никого нет. Как хочу, так и ворочу. А когда общество, всегда молчаливое, терпеливо смотрящее сквозь пальцы на его выкрутасы, прорывает и ставит его на место, здесь уже он надувает с непониманием «за что?» губки.

Всем приходилось сталкиваться с подобным отношением. Вот пример из жизни. Люди с момента освоения участков ходили к реке. Туда их вела дорога общего пользования, которую как мы все знаем, в собственность приобрести нельзя (по закону). До поры, до времени. Потом зажирели, забогатели люди с крайних участков, расположенных у реки, и подумали: а чего это ходят мимо нас всякие? Нужно организовать совместный маленький дворик. Подумали и установили со стороны реки калитку на замок, а где начинаются участки - ворота. Разумеется, людям не понравилось. Все, во взаимоотношениях пробежала «черная кошка». Соседи – кляузники. А до этого со всеми были прекрасные отношения. Их беда в том, что они думают, что правы. А как думаете вы?

Человек получил в аренду лесной участок. Уверен, что с каким-нибудь обременением. Дали – 50 кв.м, допустим, а содержать в надлежащем порядке будешь 100 кв.м (опять условно). Или мы тебе лесной участок, а ты заасфальтируешь, сделаешь дорогу, допустим местного значения. И начинается огораживание участка, устройство калиток, ворот, установка запрещающих знаков. Делается все, чтобы ограничить вход людей в лес и проезд по дороге. Вы раньше ходили в лес? Теперь я хозяин. Вам закон разрешил? А мне разрешили мои деньги! А обратишься в соответствующие органы за защитой, ты – кляузник.

Но другой случай заставил меня взяться за «перо». Наводил я порядок на прилегающей к дому территории. Мел метлой дорогу общего пользования (хочется и людям радость доставить, и самому приятно). Смотрю, сосед везет тележку с мешками, набитыми травой. На мое замечание о недопустимости захламления леса ответил, что нашел там какую-то ямку и туда все ссыпает. Когда он возвращался назад, попробовал заговорить с ним снова, но не получилось. Может быть, через эту заметку он и ему подобные задумаются.

Он думает, что ссыпал растительные остатки, и в этом нет ничего страшного. Перегниют? Но запах гниющей, сложенной в яме травы разносится летом по всей округе. Да и сам он, уверен, семью туда не приведет. Если спросить у каждого из вас, как вы отнесетесь, если я загружу тележку и привезу к вам на участок? Ответ очевиден для всякого. А он привез растительные отходы на лесной участок, который в аренде у другого человека (некоторые сейчас подумали, что у меня, - нет), у его соседа. Который обязан осуществлять уход за лесом. Гораздо ранее арендатор сетовал на людей, какие они свиньи: несколько "Камазов" отходов пришлось вывезти из леса. Потому и оградился.

Вот и думай: он обиделся на меня за мои замечания, даже не захотел меня выслушать. И добавил работы другому соседу, который за ним будет убирать. Но, друзья, не это страшно. Страшно то, что его сопровождал маленький сын, которому папа преподал наглядный урок обращения с природой. Вот вам и ответ, почему у нас такое захламление лесов, полей и берегов рек.

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