Как работают воронежские риелторы

Многие воронежцы стремятся продать или приобрести недвижимость самостоятельно. Однако непрофессионалам сложно разобраться во всех тонкостях сделки, поэтому надежнее доверить ее риелтору. Расскажем, как работает специалист и во сколько обойдутся его услуги тем, кто планирует купить квартиру.

Чаще всего специалисты работают по трем схемам.

Схема 1. Продажа недвижимости

Клиент, желающий продать недвижимость, подписывает договор с риелтором. Он находит покупателя и после совершения сделки получает от него заранее оговоренную сумму или процент от суммы продажи. Казалось бы, можно обойтись без помощи агента, нужно лишь разместить предложение или найти объявления о покупке. Сделать это можно на сайте Камелот. Здесь каждый день появляются новые публикации о продаже и покупке квартир и другой недвижимости. А можно обратиться к риелтору, которого найдете там же, на сайте Камелот. Он лучше знает рынок, поэтому быстрее найдет покупателя, определит цену помещения, подскажет, насколько ее можно поднять, не потеряв клиентов, или снизить, чтобы продать быстрее. Кроме того, он поможет оформить документы для сделки.

Схема 2. Покупка недвижимости

Клиент, желающий купить квартиру или другую недвижимость, подписывает договор с риелтором. Агент находит жилье, подходящее по планировке, расположению, цене, осматривает квартиру, оценивает ее состояние, узнает, готовы ли документы. Если будущее жилье понравится клиенту, специалист проверит, правильно ли составлен договор купли-продажи, поможет получить документы после государственной регистрации и расскажет, сколько будет стоить квартира через несколько лет. После совершения сделки он получает комиссионные - фиксированную сумму или процент.

Схема 3. Работа с несколькими заказчиками

Продавец и покупатель приглашают одного агента (маклера) для проведения сделки. В этом случае маклер получает фиксированное вознаграждение от обоих заказчиков. Этот способ удобен тем, что в нем отсутствуют лишние посредники, всей информацией о купле-продаже владеет один человек, поэтому она доходит до сторон без искажений. Единственный недостаток схемы в том, что агенту приходится учитывать интересы обоих заказчиков. Если между ними не было договоренностей, маклер может оказаться между двух огней и выполнить работу некачественно.

Можно ли купить квартиру у бесплатного агента?

Иногда, чтобы сэкономить на риелторе, обращаются не в агентства, а к частным специалистам, которые предоставляют услуги бесплатно или за минимальное вознаграждение. Такой подход они объясняют тем, что им не приходится делиться с компанией. Этих агентов лучше обходить стороной. Обычно они работают без договора, и ничто не мешает им вас обмануть. Например, если у маклера нет клиентской базы, он может купить ее у агентства, а счет - от нескольких десятков до сотен тысяч - выставить вам.

Если риелтор предлагают заплатить услугой за услугу, например, оказать ему стоматологическую помощь в обмен на консультацию, можно согласиться. Однако и у этого варианта есть минусы. В компаниях с заказчиком работают специалисты разных областей, а частный агент работает в одиночку и совмещает функции юриста, ипотечного брокера, рекламиста. Если его знания окажутся поверхностными, помощь будет бесполезной.

Сколько стоят услуги риелтора?

Вознаграждение агента составляет 3-6% стоимости квартиры, при фиксированной ставке - 50 000 рублей и более. Комиссионные зависят от цены жилья, сложности работ, оговариваются индивидуально и фиксируются в договоре.

Как формируется себестоимость услуг?

Комиссионные идут не только на оплату работы риелтора. К сделке привлекают юристов, ипотечных брокеров, экономистов, системных администраторов и менеджеров, труд которых тоже должен оплачиваться. К вознаграждениям сотрудников компании прибавляют от 5% до 20% на другие накладные расходы. В сумму также включаются затраты фирмы на аренду офиса, размещение рекламы, работу сайта, обучение работников. Общие расходы на одну сделку могут составлять до 90% комиссионных.

Когда снижают стоимость услуг?

Если клиенты настаивают, чтобы риелтор снизил стоимость услуг, это может сказаться на качестве. Однако в редких случаях агенты сами назначают скромную цену. Так поступают сотрудники новых, не очень известных компаний, которые пытаются конкурировать с помощью демпинга. Меньшее вознаграждение иногда берут за сделки, находящиеся в цепочке. В этом случае большие комиссионные агент получает от других клиентов цепочки. Если риелтор не снижает цену, возьмите часть работ на себя, например, самостоятельно найдите покупателя или продавца, а специалиста пригласите для оценки квартиры и подписания документов.