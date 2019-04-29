МегаФон запустил в Воронеже сверхскоростной интернет

Студент, зубрящий с экрана своего смартфона теорему Штейнера, выбежавший на обед офисный сотрудник, пересылающий кому-то в спешке отчет или девушка, пишущая на ходу в мессенджере... Оглянитесь: как много разных задач мы сегодня решаем онлайн, и для каждой из них нужен высокоскоростной интернет. МегаФон как раз «включил» такой в Воронеже – теперь в областном центре для всех доступна технология передачи данных до 300 Мбит/с LTE-Advanced.

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СВОБОДНЫЙ СЕРФИНГ В СЕТИ

Любите смотреть футбол по пути домой, или не можете пропустить ни одного сообщения от друзей в соцсетях – все это теперь можно делать с еще большим комфортом. Мы проверили качество сигнала в «полевых» условиях – попробовали решить ряд бытовых задач с помощью мобильного гаджета в час пик. Стрим-трансляции, публикация фото и постов в социальных сетях, поиск локаций в онлайн-картах – интернет справился на «отлично».

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Высокие скорости связаны с тем, что в коммерческой сети LTE-Advanced МегаФона объединены сразу несколько радиочастот (20 МГц + 20 МГц в диапазоне 2600 МГц). Звучит сложно? Представьте, что двухполосную дорогу расширили вдвое – теперь автомобилисты могут перемещаться на еще более высоких скоростях не мешая друг другу.

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- Мы ясно понимаем, что в ближайшие 5-10 лет наши клиенты полностью оцифруют свой день с помощью IT-решений. Мы стараемся опережать события и уже сегодня инвестируем в возможности для наших абонентов – на реализацию кейса в Воронеже было выделено несколько сотен миллионов рублей, - подчеркнул Олег Залукаев, директор воронежского МегаФона. - Цифровая компания – это развитая экосистема цифровых сервисов и лучшие технические возможности для их использования. Мы гордимся тем, что второй год подряд являемся обладателями титула «Самый быстрый мобильный интернет в России» от компании «Ookla».

9 ИЗ 10 ЗАДАЧ ОНЛАЙН В ОДИН КЛИК

Интернет-«аппетиты» абонентов растут с каждым годом. Сегодня по России на одного клиента МегаФона приходится до 10 Гб трафика. Еще в марте прошлого года в областном центре абоненты оператора в Воронеже скачивали 170 Тб, а в этом марте – уже свыше 500 Тб. Несложно посчитать – мы видим тройной рост потребления всего за год. Очевидно, что абоненты в Воронеже стали больше работать с «тяжелым» контентом. И это оператор предусмотрел заранее.

- Дальнейшее развитие компании и ее успешную трансформацию в цифрового оператора будущего мы видим в постоянной работе по улучшению качества связи на фоне растущей цифровой выручки и интернет-трафика, а также инвестиции в базовую сеть, - подчеркнул Олег Залукаев.

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МегаФон - уже не привычный оператор сотовой связи, а «цифровая» компания, которая создает свою экосистему продуктов. Среди них онлайн-кинотеатр «МегаФон ТВ», платформа для выгодного шопинга в интернете #Специи, сервис для планирования отпуска «МегаФон Путешествия». При этом пользоваться всеми этими ресурсами можно без серьезных затрат. Лайфхак для тех, кто хочет пользоваться всеми «цифровыми» возможностями и экономить: в «пакеты» тарифов обновленной «Включайся» добавлены несколько бесплатных опций в месяц для абонентов (несколько фильмов и ТВ-программ на «МегаФон ТВ», книга на ЛитРес, журнал и подкаст, антивирус и пр.). Для тех, кому и этого недостаточно, оператор создал дополнительные возможности: в новые тарифы включен кэшбэк в 20% с оплаты услуг мобильной связи и международного роуминга. Его можно обменять на «цифровые» сервисы в личном кабинете или на гаджеты и аксессуары к ним в салонах связи МегаФона. На самом ли деле это выгодно? Давайте посчитаем. Абонентская плата тарифа «Включайся! Выбирай» 330 р., соответственно, кэшбэк – 66 рублей. Дополнительные «цифровые» возможности можно использовать бесплатно. Итого: экономия, удобство и комфорт по цене двух чашек кофе.

В завершении хочу отметить, что МегаФон стал лидером по количеству базовых станций операторов в России – его сеть строят больше 230 000 объектов в стране. Эта информация обнародована в «Российской газете».

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