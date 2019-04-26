Брат воронежца, погибшего в аварии с участием сотрудника ГИБДД: "Виновник должен быть наказан"

20 апреля 2019 года в 23.00 в Острогожске на улице Карла Маркса столкнулись ВАЗ-2101 и ВАЗ-2112. Погиб водитель второго из указанных автомобилей - 21-летний Павел Шепеленко, серьезно пострадал его 24-летний пассажир. Водителя "копейки" также доставили в больницу.

По предварительной версии, ВАЗ-2101 двигался по главной дороге, а ВАЗ-2112 не уступил ему, выезжая со второстепенной.

Перекресток, где произошла авария. Фото Сергея Шепеленко.

Но родственники погибшего считают, что события развивались иным образом.

- Мой брат Пашка выехал с заправки. На подъезде к перекрестку увидел свет слева и остановился, - рассказывает Сергей Шепеленко. - Но ВАЗ-2101 не входит в поворот и, пытаясь уйти в сторону, бьет прямо в обе двери стоящий ВАЗ-2112.

Сергей отмечает, что водителем "копейки" был сотрудник ГИБДД.

Машина второго участника ДТП. Фото Сергея Шепеленко.

- Из неофициальных источников мы узнали, что на момент ДТП у него были признаки сильного алкогольного опьянения, - говорит Сергей. - Сейчас он находится в общей палате с небольшими ссадинами и сломанным носом. А парнишка, который ехал с моим братом, находится в реанимации и шанс, что он останется жив - минимальный.

В полиции подтвердили, что за рулем ВАЗ-2101 был сотрудник ГИБДД. Как отмечают в ГУ МВД по Воронежской области, в его отношении назначена служебная проверка.

Выяснить, кто был виновником аварии, и присутствовал ли в крови ее участников алкоголь, предстоит сотрудникам СУ СКР по Воронежской области.

- Следователи не делают преждевременных выводов. Чтобы разобраться во всех обстоятельствах ДТП в рамках расследования уголовного дела назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе автотехническая, устанавливаются очевидцы. Выполняется весь необходимый комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств аварии. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.