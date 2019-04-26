2019-04-26T10:20:12+03:00
Общество

«Росводоканал Воронеж» присоединился к Всероссийской неделе добра

Специалисты воронежского водоканала стали участниками Всероссийской недели добра
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Популярная добровольческая акция проводится в апреле в разных городах страны с 1997 года.

В рамках Всероссийской недели добра представители Совета Молодых специалистов «РВК-Воронеж» навели порядок в месте захоронения родственников городского головы, общественного деятеля и благотворителя Степана Лукьяновича Кряжова, благодаря которому во второй половине 19 века в Воронеже появился водопровод.

Сам Кряжов был похоронен на Чугуновском кладбище, которое в прошлом веке было разрушено, а в 50-х годах на его месте началось активное строительство. Сейчас там располагаются телецентр и спорткомплекс «Юбилейный». В ходе строительства погребения были разрушены и утеряны. Семейное захоронение Кряжовых эта участь тоже постигла. Чудом сохранились лишь надгробья с могил его жены и тещи. И благодаря племяннику жены Степана Лукьяновича, они были перевезены на территорию Коминтерновского кладбища. В последствии там же был похоронен и сам племянник. Молодые специалисты «РВК-Воронеж» убрали место их захоронения, покрасили старинную ограду и отмыли гранитные плиты.

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«В год 150-летия городского водопровода для меня большая честь - отдать дань памяти тем, кто вершил историю Воронежа. Каждый сотрудник водоканала знает, благодаря кому в позапрошлом веке Воронеж стал цивилизованным городом. Полтора века назад в Воронеже появилась водонапорная башня, установленная около театра Оперы и Балета, где сейчас стоит памятник Пушкину. Есть ещё дом на Карла Маркса, где жил сам Кряжов. Там есть мемориальная доска», - рассказал участник Совета Молодых специалистов «РВК-Воронеж», слесарь Денис Судаков.

Также в рамках Всероссийской недели добра сотрудниками воронежского водоканала была организована доставка благотворительной помощи в приют «Покров», где живут дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и социальные сироты при живых родителях. Вещи, предметы личной, гигиены, собранные на предприятии, отправились в Новоусманский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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