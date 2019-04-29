2019-04-29T13:43:49+03:00
Общество

Бизнесмен, «обидевший» Кержакова на 300 миллионов, больше не заведует приемным отделением больницы «Электроника»

Михаил Сурин - теперь простой врач-уролог
Юрий КОЗЛОВ
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Михаил Сурин вышел на свободу, но от уплаты громадного долга его никто не освобождал.Михаил Сурин вышел на свободу, но от уплаты громадного долга его никто не освобождал.Фото: из архива «КП»
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В больнице «Электроника» снова стала вакантной должность заведующего приемным отделением. Напомним, до недавнего времени его возглавлял Михаил Сурин, не так давно отсидевший за историю с 300 миллионами, отнятыми у известного экс-футболиста Александра Кержакова за красивую историю о нефтеперерабатывающем заводе в Панинском районе.

После того, как на новую ипостась Сурина обратили внимание ряд СМИ, информацию о бизнесмене как о заведующем отделении быстро убрали с сайта медучреждения. Теперь он фигурирует там как врач-уролог. Главное – чтобы человека совсем без работы не оставили. Он же обязан платить Кержакову те самые 300 миллионов. Пусть и частями.

Напомним, суд признал Сурина виновным в хищении 304 миллионов рублей и обязал его выплатить долг с процентами. Общая сумма получилась очень солидной – 345 миллионов рублей. Бизнесмена приговорили к четырем годам колонии, потом срок скостили до 3,5 лет. Недавно Сурин вышел на свободу и, поскольку ранее работал врачом, решил покончить с сомнительными бизнес-экспериментами и трудиться по профессии.

Эта история началась в 2011 году на отдыхе в Арабских эмиратах. Там Александр Кержаков познакомился с депутатом Воронежской облдумы IV созыва Русланом Лесных. Он свел спортсмена с бизнесменом Михаилом Суриным. Вместе они предложили Кержакову вложить деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панинском районе. Запустить его планировали в ноябре 2012 года, но он не построен до сих пор.

Кержаков подписал с Суриным договор на 105 миллионов рублей и передал ему эти деньги добровольно. Но когда в очередной раз проверял банковскую карту, выяснил, что счет пуст. С него было снято более 300 миллионов. Деньги, предположительно, были переведены Сурину и его партнерам.

На суде гендиректор фирмы «Модуль» Александр Махиня, строящей завод, давал понять, что Михаил Сурин большей частью выступал как доверенное лицо Руслана Лесных. Однако позже силовики заявили, что доказательств против экс-депутата нет, а под всеми интересующими суд документами стояла подпись именно Сурина. В итоге Лесных проходил по делу как свидетель. Как и учредитель «Модуля» Евгений Ванин, вначале владевший 100 процентами акций будущего «нефтяного гиганта», а потом уступивший 85% Сурину.

Все о скандале с миллионами Александра Кержакова читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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