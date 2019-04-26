Выходные в Воронеже: поезд Победы, Пасха, фестиваль "Вербатим"

ПОЕЗД ПОБЕДЫ

27 апреля в столицу Черноземья приедет «Поезд Победы». Праздничный ретро-состав во главе с паровозом постройки середины XX века прибудет на вокзал «Воронеж-1» в 11.30. Принять участие в патриотической акции и встретить «Поезд Победы» могут все желающие.

В программе театрализованная реконструкция событий мая 1945-го года, концертная программа «Синенький скромный платочек», передвижная экспозиция техники военных лет и осмотр вагона-музея.

ПАСХА

В ночь с 27 на 28 апреля в 23.30 в Благовещенском кафедральном соборе пройдет торжественное Пасхальное богослужение. Сюда специально доставят Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Затем его принесут в храмы епархии.

В Центре Галереи Чижова с 20 апреля по 5 мая и в сити-парке «Град» с 21 апреля по 5 мая можно посмотреть с 10.00 до 22.00 благотворительные выставки Пасхальных яиц и сувениров.

ВЫСТАВКИ КСЕНИИ ТАРАКАНОВОЙ

26 апреля в атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова откроются сразу две выставки воронежской художницы Ксении Таракановой. «Галерея в «Галерее» покажет роскошные букеты и пейзажи, написанные на пленэре в Абхазии, весенние улицы Парижа, просыпающаюся природу Черногории, яхты и море - в рамках экспозиции «Мои пленэры», а абстрактный мир, где много экспрессии, живых эмоций - на выставке «Импровизация в ритме и цвете». Представят около 50 полотен художницы. Несмотря на разнообразие сюжетов, нельзя не узнать почерк художницы, имеющей свою творческую "фишку".

Выставка продлится до 22 мая, ее можно будет увидеть ежедневно на 1 этаже «Галереи в «Галерее» с 10.00 до 22.00, вход свободный.

ВЕРБАТИМФЕСТ

С 25 по 30 апреля в Воронеже проходит молодежный фестиваль документального театра «Вербатимфест». Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме отсутствия репертуара для подростков в Воронеже. В программе форума, который пройдет в Доме актера, покажут лучшие примеры документального театра для молодежной аудитории. В частности, спектакль «Ливия,13», который поставил лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Михаил Патласов на Новой сцене Александринского театра Санкт-Петербурга, а также постановку Никиты Бетехтина «Братья» в центре современного искусства Владикавказа, спектакль «Среди нас» театральной школы Константина Райкина.

В образовательной программе фестиваля пройдет мастерская сторителлинга под руководством Константина Кожевникова и драматургическая лаборатория Юлии Тупикиной по написанию документальной пьесы.

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ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

27 апреля в Воронеже пройдет межрегиональный фестиваль детского отдыха, досуга и развлечений. С 11.00 до 16.00 в Центральном парке горожан ждет насыщенная программа.

Юные посетители смогут поучаствовать в большом количестве развлечений - бесплатных мастер-классах, конкурсах, квестах и других увлекательных играх. На фестивале можно будет смастерить скворечник, создать объемные картины, сделать фреску и раскрасить деревянные дощечки, изготовить свой планер и запустить его сразу в небо, провести химические опыты, запустить мыльные пузыри, покататься на собачей упряжке, самим сделать и украсить леденец, разукрасить пряник.

МУЗЕЙ В КИНО: «Мунк-150»

27 апреля в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. В 2013 году в Норвегии в честь 150-летия со дня рождения художника Эдварда Мунка, одного из самых ярких представителей экспрессионизма, открылась уникальная выставка. Организованная общими усилиями Норвежского национального музея и Музея Мунка, она стала самой масштабной выставкой работ художника в истории - на ней представлено 220 картин. В фильме «Мунк-150» рассказывается о подготовке этой выставки, а также проводится небольшая экскурсия по Норвегии Мунка. Приглашенные гости и эксперты делятся с ведущим программы - искусствоведом Тимом Марлоу - взглядами на жизнь и творчество знаменитого живописца.

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ТЕАТР В КИНО: «Как важно быть серьезным»

28 апреля в 15.00 в кинотеатре "Спартак" театр "Водевиль" из Лондона покажет спектакль "Как важно быть серьезным". Комедии Уайльда, полные язвительных наблюдений за циничными и двусмысленными нравами викторианского высшего света, идеально подходят для современных трактовок. Сюжет пьесы, по ходу которой Алджернон и его друг Джек меняют социальные маски в поисках выгодных партий для брака, кажется невероятно «продвинутым», и режиссер Майкл Фентимэн намеренно делает персонажей Уайльда героями сегодняшнего дня. Иногда брутальность и «громкость» поведения таких викторианских героев могут показаться слегка гипертрофированными, а некоторые детали их интерьеров - чуть абсурдными. Однако именно это и придает спектаклю свежую остроту.

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ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ РАБОТ ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗА 5 ЛЕТ

В выставочном зале на Кирова, 8 работает областная выставка, посвященная пятилетним итогам творческой деятельности Воронежского отделения Союза художников России.

Масштабный проект представил лучшие произведения живописи, графики, скульптуры, современной иконописи воронежских творцов, которые приняли участие на многих крупных экспозициях - XIII Всероссийской художественной выставке в Москве, Всероссийских художественных выставках «Наука и космос на службе мира» в Смоленске и «Лики России» в Архангельске, ХII Региональной художественной выставке в Липецке.

Выставка продлится до 12 мая. Вход свободный.

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ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

В музее имени Крамского открылась экспозиция, посвященная Году театра в России. В выставочном зале разместилась выставка «Нина Гапонова. Маленький мир в картинной раме». Проект представил около 50 эскизов, созданных известным театральным художником к спектаклям за 1970-2010 годы.

Нина Гапонова - выпускница театрально-постановочного факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, лауреат Госпремии РСФСР имени Станиславского, работала во многих театрах, как в СССР, так и в России и за рубежом. В период с 1971 по 1988 годы Нина Ивановна была главным художником Воронежского театра драмы имени Кольцова. Она была первой женщиной на этой должности за более 200-летнюю историю существования театра.

В работах Нины Гапоновой запечатлена история воронежского театра. Большинство спектаклей, над которыми работала Нина Ивановна, уже не идут на сцене, но на ее холстах они вновь предстают перед зрителями. В костюмах, сшитых по эскизам Гапоновой, выходили на сцену легенды Воронежской драмы - Римма Мануковская, Кира Трапезникова, Евгений Смирнов, Татьяна Краснопольская. На счету Гапоновой более 200 постановок в разных жанрах - она оформляла не только драмы, в ТЮЗе - сказки, в Воронежском ТОБе - оперы и балеты, телеспектакли и концерты.

Работы художницы печатались в журналах «Театр», «Театральная жизнь», « Художник». Картины и эскизы декораций Нины Гапоновой находятся в 25 музеях страны, в том числе в Театральном музее имени Бахрушина (Москва), Фонде союза художников, Воронежском музее имени Крамского, а также в частных собраниях России и за рубежом.

Выставка продлится до 26 мая.

ВЫСТАВКА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

В музее имени Крамского работает выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты.

Это вторая выставка мастера в Воронеже, первая «персоналка» Глазунова в нашем городе проходила в 1990 году. Экспозиция представит более 30 живописных произведений художника - от картин 1960-х годов до самых поздних работ мастера, выполненных в 2010-е годы. Представленные полотна обращают зрителей к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема России - из цикла «Образы Древней Руси». Экспонаты выставки продемонстрируют публике также мастерство Глазунова-портретиста. Напомним, мастеру позировали короли, папа римский Иоанн Павел II, премьер-министр Индии Индира Ганди, представители итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини, Лукино Висконти, французская певица Мирей Матье и другие выдающиеся мировые личности.

Отдельный раздел выставки будет посвящен фотографиям, запечатлевшим яркие моменты жизни Ильи Глазунова.

Выставка продлится до 22 мая.