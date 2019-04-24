Воронежский священник о праздновании Пасхи: Никакой тоски, скорби и страха!

Дни поста, казавшиеся вначале такими долгими, пролетели как одно мгновенье, и уже в это воскресенье мы будем отмечать Пасху.

Настоятель Богоявленского храма в селе Орлово (находится в Новоусманском районе Воронежской области) Алексей Лисняк рассказал, на какие «ограничения» нужно пойти, чтобы правильно встретить этот светлый праздник.

- Отец Алексей, как не возбраняется православному христианину отмечать Пасху и можно ли в этот день ходить на кладбище?

- Да, вот мы с вами почти и дожили до Пасхи, до Воскресения Христова. С наступающими праздниками хочется поздравить всех, а особенно тех, кто постился впервые. Оказалось, что это совсем не сложно, правда? Зато праздник теперь будет уже не условным, как раньше, а самым настоящим. В пост мы ограничивали себя в развлечениях и пище. Теперь, в Пасхальные дни, у нас другие «ограничения» – никакой печали, никакой грусти, никакой тоски, никаких страхов и никакой скорби! Даже тени скорби мы не допускаем! У нас с вами теперь и причины для скорби нет. О чём нам теперь печалиться, если Христос воскрес и мы, благодаря этому, тоже бессмертны? О каком кладбище в такой ситуации может идти речь? Что там делать человеку, который уже начал воцерковляться и попробовал жить, как живут настоящие христиане? Правильно, нечего. Михаил Николаевич Задорнов как-то назвал наше общество язычниками с православным лоском, и добавил, что из всего, связанного с постом, мы замечаем только Маленицу и Пасху, но и в их смысл не вникаем, а так, чтобы был лишний повод буднично выпить. Я раньше часто спрашивал своих невоцерковлённых соседей про пасхальное кладбище: что они там делают и, главное – зачем они туда идут? Ни разу никто вразумительно так мне и не ответил. Бормочут что-то вроде:

- Ну, там, это как бы традиции-обычаи. Ну, там это, яйцами разговеться.

- А вы, - говорю, - постились, чтоб разговляться?

- Нет. Ну а как же, всё ж надо…

Подумайте сами: в храмах открыты царские врата, литургии короткие, весёлые, вприпрыжку. Причащаться можно не постясь. Смерти нет! Заходи, душа, прямо в рай! Ну как можно всю эту радость променять на бессмысленное брождение среди могил? Как вот взять и добровольно себя обокрасть? Лично я этого не понимаю. Нам с вами не просто не возбраняется, нам теперь предписана радость. А для кладбища есть все остальные дни в году, их много.

- В нашей традиции укоренился особый ритуал посещения могилы родственников - мы оставляем им что-то из еды (чаще всего хлеб, воду, сладости - конфеты, пряники), кто-то может оставить даже освященные подношения - кулич, яйца. Можно ли это делать?

- Стоп! Мы ведь договорились, что мы – христиане? Договорились, что на могилы родственников ходим когда угодно, но только не в Пасхальные дни? Как же на их могилы попадают продукты, если мы их туда не несём?

- Хорошо. А вот еще вопрос: можно ли во время пасхальных праздников выполнять физическую работу. Например, сажать картошку?

- А кто нам может что-то запретить? Я знаю многих, которые прямо в Пасхальное утро «впрягаются» в свои мотоблоки и начинают пластаться по огородам. Слава Богу, что ни я, ни наши прихожане к таким «ударникам» труда не относимся. У нас – христиан – всё на своих местах и всё в своё время, как у людей: в пост мы постимся, в праздник мы празднуем. Закончатся праздничные дни, будет огород, всё с Божьей помощью успеем. А пока – извините. Научившись не портить себе пост, нужно учиться не портить себе праздник.