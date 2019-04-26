Германия поддержит Воронежскую область в производстве экологически чистых продуктов

Вместе с губернатором Александром Гусевым они приняли участие в конференции, посвященной проблемам продовольствия.

На базе Воронежского государственного агроуниверситета 24 апреля прошла международная конференция «Роль России и Германии в обеспечении населения мира продовольствием». Для участия в ней в Воронеж прибыла немецкая делегация во главе с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером. В качестве спикеров выступили первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы России Владимир Плотников, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, президент группы компаний «ЭкоНива», председатель правления Национального союза производителей молока Штефан Дюрр, который взял на себя роль модератора конференции, и ректор ВГАУ им. Петра I Николай Бухтояров.

ВАЖНЫЕ УЧАСТНИКИ МИРОВОГО АГРАРНОГО ПРОЦЕССА

Перед началом мероприятия собравшихся в зале гостей, преподавателей и студентов ВГАУ поприветствовал губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Хочу выразить признательность всем, кто приехал в Воронеж, чтобы обсудить проблему планетарного масштаба. Сегодня Россия и Германия - важные участники мирового аграрного процесса. Наша область сотрудничает с ФРГ в различных отраслях. В настоящий момент в регионе работают 33 предприятия с участием немецкого капитала. Одним из первых наши возможности оценил Штефан Дюрр. Его предприя-тие - самый яркий пример успешного сотрудничества. В течение многих лет он увеличивает производственные мощности своего агрохолдинга «ЭкоНива» в разных районах области и является одним из наших крупнейших инвесторов, вкладывая около 10 миллиардов рублей в год.

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Губернатор также отметил возрастающий интерес немецкого бизнеса к другим событиям, происходящим на территории нашего региона. Например, к совместному предпринимательскому форуму имени Вильгельма Столля.

- В наших планах - развитие новых направлений, в частности, органического земледелия и глубокой переработки зерна. Для нас исключительно ценен опыт и наработки немецких коллег в вопросах сельского хозяйства. Мы будем рады увеличению масштабов совместной работы, основанной на взаимной ответственности, доверии, достижениях науки. Ведь именно научная мысль сегодня определяет развитие сельского хозяйства и уровень продовольственного благополучия в мире. И не случайно, что наша конференция проходит именно здесь, в стенах Воронежского агроуниверситета. Сегодня вуз является центром перспективных исследований в области растениеводства, активно взаимодействует с предприятиями АПК, укрепляет международные связи. И мы очень надеемся, что включимся в программу создания научно-образовательных центров в России, где ваш университет примет непосредственное участие, - добавил Александр Гусев и пожелал участникам конференции плодотворной работы.

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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ – ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Господин Мюллер начал свое выступление с приветствия на русском языке, выразив при этом сожаление, что не владеет им настолько, чтобы общаться без переводчика.

- Моя супруга и члены делегации приехали сюда, потому что Воронежская область является центральным регионом, когда мы говорим о сельском хозяйстве, - отметил немецкий министр. - И, конечно, нас объединяют дружественные связи. Я должен вам сказать, что без крестьян, без сельхозработников невозможно себе представить будущее. Именно сельское хозяйство является наиболее важной сферой человеческой деятельности. Россия - самая крупная страна на Земле. Я уверен, что она может и будет вносить свой важный вклад в дело обеспечения населения планеты продовольствием. Уже сегодня она является самым крупным экспортером зерновых в мире и при этом имеет еще значительный потенциал роста.

ПОБЕДИТЬ ГОЛОД И УКРЕПИТЬ СВЯЗИ

Первым шагом на пути к расширению контактов, по словам Герда Мюллера, станет укрепление сотрудничества с Воронежским аграрным университетом. Кроме того, Германия решила поддержать программу производства экологически чистой продукции на территории Воронежской области.

Отвечая на вопрос журналистов о спросе на органическую продукцию в Германии, Мюллер отметил, что в их стране ее выпуск достиг своего «потолка» на уровне десяти процентов по причине отсутствия спроса из-за высокой стоимости.

В Воронежской области, по словам министра, существуют все условия для органического производства: и качество почвы, и благоприятный климат. Но каков потенциал экологически чистого сельскохозяйственного производства, мы поймем, только когда увидим настроения потребителя, который очень чувствительно относится к теме ценообразования.

В свою очередь, Александр Гусев отметил, что первые итоги органического земледелия мы сможем оценить уже через три года.

- Нам очень важно партнерство с Германией в этом вопросе, - добавил глава региона. - Во-первых, оно придает нам уверенности в том, что мы находимся на правильном пути и принимаем правильные решения в плане стратегии развития области. Нам важен также обмен знаниями между нашими сторонами. Хорошо, что аграрный университет включается в этот процесс. Это даст возможность нашим студентам стать более компетентными, а нам - наладить обмен технологиями и оборудованием. С одной стороны, это поможет решать мировую проблему голода, а с другой - поспособствует укреплению экономических связей и отношений между Воронежской областью и Германией.

Автор Елена ФЕДЯШЕВА.