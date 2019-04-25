Бренд «Вкуснотеево» запустил в Воронеже линейку йогуртов для суперлюдей

Когда на работе нет времени даже посмотреть на часы, когда нужно успеть забрать детей из школы, забежать в супермаркет и при этом уделить внимание родным и друзьям, хочется расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки и обнаружить под ней костюм с буквой «S». Кажется, что только супергерой способен справиться с таким набором дел.

Но поверьте, вам не нужны ни красные плащи, ни умение летать, ни даже лазеры из глаз, как бы сильно не наседал на вас начальник. Оставьте эти фантазии голливудским режиссерам. Все, что вам нужно - это немного дополнительной энергии. Той, что содержится в фруктах, ягодах, семенах и злаках.

«Вкуснотеево» понимает особенности жизни современных людей, которые стараются каждый день брать все на пределе возможного. Специально для вас характеристики традиционного йогурта улучшили и выпустили Super-йогурт.

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Как и подобает продукту с такой приставкой, новый йогурт предстанет в современной упаковке, которая эффектно выглядит как на полке в магазине, так и в ваших руках. Благодаря компактному размеру вы можете взять Super йогурт в офис, на тренировку или семейную прогулку.

Любители традиционных йогуртов «Вкуснотеево» наверняка зададут вопрос: «А как же изменился вкус?» В формате Super в два раза больше фруктов и ягод по сравнению с текущей линейкой, а значит еще больше вкуса.

А в пророщенных зернах и злаках содержится большое количество полезных микроэлементов и витаминов, много белка и пищевых волокон. Это и есть настоящая суперсила!

При этом сахара в новых йогуртах гораздо меньше, чем у большинства подобных продуктов, которые вы найдете в супермаркете. Такое сочетание обеспечит вас зарядом сил и поможет не останавливаться.

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Почему новые йогурты называются Super?

Потому что в них:

- меньше сахара и много белка -> это Super-польза,

- много фруктов и ягод -> это Super-вкус,

- оригинальные злаки и семена-> это Super-сила,

- удобная упаковка для перекуса на ходу -> Super-удобно!

Также в новых продуктах сниженная жирность- 1,3%.

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Даже без супергеройских костюмов можно быть супермамами и суперпапами. Да и на работе ваши возможности оценят по достоинству, если вы будете вовремя подзаряжаться. А уж какой «заряд» вам больше по душе с клубникой и пророщенными зернами или с малиной и зелеными злаками - решать вам. Быть может, вам понравится черника и насыщенные семена или груша и гречневая гранола? Остается только пробовать!

Помните, что Super йогурт уже с 25 апреля можно найти в фирменных магазинах «Молвест» в Воронеже. А со следующей недели он начнет появляться во всех федеральных сетях и магазинах в 30 регионах России.

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