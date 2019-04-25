Нововоронежскую АЭС посетил старший советник Японского атомного промышленного форума

Вместе с ним в Нововоронеж прибыли представители известных японских фирм связанных с атомной энергетикой. Технический тур на энергоблок №6 прошёл в рамках участия японской делегации в «АТОМЭКСПО-2019», который завершился в Сочи. Гости побывали в учебном центре (УЦ) НВ АЭС, посетили центральный щит управления (ЦЩУ), блочный пункт управления (БПУ), машинный зал (МЗ) энергоблока №6. По словам господина Хаттори,основной целью визита было узнать, какие мероприятия были реализованы российскими коллегами на самом инновационном энергоблоке после фукусимских событий.

.

«Я под большим впечатлением, здесь всё очень хорошо организованно. На объекте прекрасно выстроена и успешно применяется система подготовки оперативного и ремонтного персонала. Мы узнали много нового не только о российских технологиях, но и о российском менеджменте. Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС - это самый передовой энергоблок с реактором поколения 3+ в мире, и я обязательно поделюсь с моими японскими коллегами той информацией, которую я почерпнул во время визита»¸- поделился своими впечатлениями господин Хаттори.

.

Справка.

Японский атомныйпромышленный форум(JAIF) - некоммерческое и неправительственное объединение,созданное в 1956 году.Его членами являются около 400 различных организаций и структур. В работе форума участвуют представители энергетических компаний, корпораций-производителей оборудования для атомной промышленности, строительных фирм, исследовательских и природозащитных организаций, местных органов власти, в первую очередь, из тех префектур, где расположены атомные электростанции. Каждый год в конференциях форума участвуют около тысячи человек.

.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС