2019-04-25T13:31:15+03:00
Общество

«Город, в котором много строительных кранов – живой город»

В рамках отчета о своей работе за прошлый год глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал о темпах ввода жилья в городе и развитии его застроенных территорий
Татьяна МИСТЮКОВА
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Отправной точкой развития всей экономики города Вадим Кстенин считает объемы жилищного строительства. Всего в Воронеже за минувший год построили более 1,1 млн. кв. метров жилья (второе место в РФ среди городов-миллионников).

- Недаром говорят, что город, в котором много работающих кранов, живой город. Показатель ввода жилья – производная от доходов населения и демографических процессов, уровня строительного комплекса, промышленности, это локомотив городской экономики, - подчеркнул Вадим Кстенин.

Параллельно с освоением новых территорий в городе активно ведется развитие старых кварталов – иными словами, снос аварийного и ветхого жилья и возведение на его месте новых домов, мест отдыха, социальных объектов. Это обходится бюджету области и города в «копеечку», так как федеральная программа, по которой шло финансирование сноса и расселения, уже прекратила свое действие.

Несмотря на это в Воронеже в 2018 году удалось расселить семь аварийных многоквартирных жилых домов, 477 человек получили новое жилье. Также снесли 32 многоквартирных дома, из них три – за счет средств застройщиков (в рамках договора о развитии застроенной территории).

Кроме того, 75 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В этом году городские власти планируют расселить 14 аварийных домов и продолжить снос уже расселенного аварийного жилья (под него попадут 30 многоквартирных домов). Социальные выплаты на приобретение жилья получат 59 молодых семьей.

Наряду с этим в мэрии подготовили пять изменений в Генеральный план городского округа, 12 изменений в Правила землепользования и застройки, 14 проектов планировки территории, разработаны более 870 градостроительных планов. В итоге в 2018 году принято решение о развитии пяти застроенных территорий общей площадью 25 га. В процессе развития еще семь территорий.

В этом году планируется завершить разработку основного документа территориального планирования областного центра – Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы. Будет продолжено развитие застроенных территорий, занятых малоценным жилищным фондом, и депрессивных промышленных зон.

- Комплексное развитие территории – наш приоритет. И мы твердо следуем в этом направлении. Сейчас мы являемся свидетелями исторического момента для города: то, что будет сделано в этом году крайне сложно повторить. Просто потому, что слишком много факторов должно сойтись одновременно, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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