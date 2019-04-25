Воронеж вошел в десятку лучших городов по качеству жизни

В рейтинге «Города России по качеству жизни в 2018 году» Столица Черноземья вошла в десятку лучших. Численность населения Воронежа увеличилась на 6,6 тыс. человек (100,6 %) и на начало текущего года составила 1 млн. 54 тысячи человек. Прирост произошел за счет внутренней миграции.

– Повышение качества городской среды – важнейший приоритет для администрации Воронежа. Мы над этим работаем и наш город пользуется популярностью – существенную долю покупателей жилья составляют приезжие: жители Крайнего Севера и Сибири, военнослужащие, уволившиеся в запас, выбирают Воронеж в качестве места жительства. Здесь мы успешно конкурируем с другими городами. За 2018 год в Воронеж прибыло больше 40 тысяч человек, – отметил мэр.

Параллельно с этим идет обратная миграция – когда из города уезжает молодежь.

- К сожалению, это имеет место быть, поэтому мы должны приложить все силы, чтобы удержать молодежь, - подчеркнул мэр.

Фактором, который будет этому способствовать, Вадим Кстенин считает объемы вводы жилья. Всего в Воронеже за минувший год построили более 1,1 млн. кв. метров жилья (второе место в РФ среди городов-миллионников).

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- Недаром говорят, что город, в котором много работающих кранов, живой город. Показатель ввода жилья – производная от доходов населения и демографических процессов, уровня строительного комплекса, промышленности, это локомотив городской экономики, - отметил Вадим Кстенин.

Кроме того, на омоложение города (и его внешнего облика, и демографического наполнения) большое влияние оказывает состояние общественных пространств – речь идет о парках, скверах и иных местах отдыха.

Вадим Кстенин рассказал, что в этом году начнется благоустройство площади Победы, парка Орленок, территории, прилегающей к Театру оперы и балета, сквера Пушкина. Также завершат работы на Димитровском бульваре.

– В настоящее время готовится проектно-сметная документация на реконструкцию проспекта Революции в комплексе с новым асфальтом, – дополнил Вадим Кстенин.

Также продолжается реконструкция дворовых территорий. В 2018 году благоустроено 135 дворов, а в этом году планируется обустроить еще 74.

Современный облик и красоту городу придает архитектурная подсветка знаковых зданий. Ею в прошлом году оборудовали 73 объекта.

- Одобрена губернатором Александром Гусевым и скоро начнет реализовываться концепция светового оформления центральных улиц, площадей и скверов – это является неотъемлемой частью туристической и инвестиционной привлекательности Воронежа, - рассказал мэр.

А чтобы содержать город в чистоте, администрация купила 50 единиц техники и создала «Городскую дорожную службу», которая занимается ямочным ремонтом и содержанием ливневой канализации.

– Техническую оснащённость наших служб благоустройства будем продолжать повышать. В текущем году проведем «работу над ошибками» в части уборки тротуаров. Сделаны выводы. В следующую зиму войдем более подготовленными. Благодаря главе региона дополнительно выделено 150 млн. рублей на технику для тротуаров. Также мы будем приобретать новый, высокопроизводительный рециклер для производства литого асфальта. Работы по ремонту дорог в зимний период будут производиться значительно эффективнее, – пообещал мэр.