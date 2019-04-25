В Воронеже уходят в прошлое времена, когда дома строились без школ и садиков

По его словам, приоритетным вопросом в городе остается строительство социальных объектов. Мэр подчеркнул, что времена, когда целые микрорайоны строились без школ и садиков в шаговой доступности, уходят в прошлое.

Так, в 2018-м сразу на нескольких территориях шло параллельное развитие жилищной и социальной инфраструктуры. Где-то объекты уже сдали в эксплуатацию – например, школу №103 на ул. Острогожской. А где-то стройка еще идет. В частности, в текущем году на территории городского округа введут в эксплуатацию еще четыре школы – на ул. Ильюшина, Артамонова, Шишкова и в мкрн. Боровое, а также две пристройки к СОШ – в Тенистом и Подгорном. Строительство данных образовательных учреждений позволит сократить количество школьников, обучающихся во вторую смену, на 5,5 тыс. человек. Кроме того, перевод школ на односменный режим высвободит дополнительные площади, которые можно будет использовать под кружки и развивающие занятия для детей. К слову, на сегодняшний день услугами дополнительного образования охвачены 77,2 % детей школьного возраста.

Кроме того, городские власти увеличили количество мест в садиках на 772. Это удалось сделать за счет покупки двух детских садов, переводу в муниципальную собственность еще двух ведомственных садиков, открытию 11 дополнительных групп в действующих учреждениях. Также в прошлом году в городе капитально отремонтировали 64 дошкольных образовательных учреждения.

.

В этом году введут еще 2,1 тыс. мест, в том числе за счет строительства шести детсадов на ул. Артамонова, Дмитрия Горина, Красочной, Шишкова, мкрн. Боровое и Малышево, выкупа трех детсадов и открытия 10 дополнительных групп для детей раннего возраста в действующих учреждениях. Наряду с этим планируется начать строительство восьми пристроек к существующим объектам дошкольного образования и одного детского сада в мкр. Шилово.

К числу социальных учреждений можно отнести также спортивные объекты. Как отметил мэр, основной упор делался на создание инфраструктуры, находящейся в шаговой доступности, и предназначенной для проведения занятий и соревнований по популярным видам спорта. Речь идет о физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа. В прошлом году их построили в городе 11 штук. Тогда же в 2018-м приступили к возведению Центра гребли на байдарках и каноэ и проч. За счет внебюджетных средств удалось оборудовать две площадки для воркаута, три тира, каток и семь теннисных кортов, а также построить новую трассу по автомобильному кроссу. Помимо этого, отремонтировали кровлю ДС «Юбилейный», зал бокса на ул. Новосибирской и спортивную площадку в парке «Танаис». В этом году в городе приступят к строительству дворца водных видов спорта, продолжат реконструкцию стадионов «Чайка» и «Локомотив», футбольного поля на ул Ростовской, а также откроют ФОК на территории гимназии №7 и два зала спортивной борьбы в школах №№23 и 75.