Мэрия Воронежа погасила долги «Воронежтеплосети» перед банками

В минувшую среду, 24 апреля, в рамках 43 заседания Воронежской городской Думы глава города Вадим Кстенин отчитался о работе за прошлый год.

В сфере ЖКХ мэр отметил два важных события – акционирование «Воронежской горэлектросети» и передача в концессию «Квадре» имущества «Воронежтеплосети».

- По условиям соглашение «Квадра» вложит в наше имущество более 3,5 миллиардов рублей. Таким образом, мы прекратим поддерживать предприятие со стороны бюджета, а с другой – получим инвестиции на его развитие. В этом году нам предстоит сложная задача - расшивка всех накопленных долгов. Их 1,3 миллиарда рублей. Из них 925 миллионов - коммерческие кредиты на невыгодных условиях «Воронежтеплосети». Эти 925 миллионов мы сегодня банкам полностью закрыли за счет бюджетного кредита от правительства области.

Приватизация электросетевого хозяйства города также позволит рассчитаться со всеми его долгами.

Также в прошлом году ввели в строй целый ряд знаковых объектов: цех механического обезвоживания осадка Правобережных очистных сооружений, Сочинский коллектор. Полностью выполнено водоснабжение и канализование Никольского, проложен коллектор по улице Дубровина, введена в эксплуатацию самотечная канализация с установкой колодцев по улицам Гастелло, Бунакова, Дуговой, переулку Дуговому.

В 2018-м в рамках региональной программы капремонта выполнен капитальный ремонт в 180 домах, сняли статус общежитий с 15 объектов, на 73 зданиях установили архитектурно-художественную подсветку, благоустроили 135 дворовых территорий (в этом году к ним добавятся еще 74).

На этот год городские власти запланировали приступить к строительству канализации в частном секторе квартала «Песчанка» (вся необходимая документация разработана и утверждена), организовать ремонт 404 многоквартирных домов за счет средств Фонда капитального ремонта, завершить работы по выявлению и постановке на учет бесхозяйных сетей (в минувшем году в муниципальную собственность оформили 270 таких объектов), снять статус с 14 оставшихся общежитий и ликвидировать МКП «Воронежский жилищно коммунальный комбинат».

- Чтобы содержать город в чистоте, приобретено 50 единиц техники, создано муниципальное учреждение «Городская дорожная служба», которая занимается ямочным ремонтом и содержанием ливневой канализации. В этом году практически ни одно из 120 мест подтоплений не принесло серьезных проблем для жителей близлежащих домов. Коммунальную аварию на Антонова-Овсеенко (прорыв водовода) устранили через два часа, потому что там вовремя прочистили «ливневку», и вода быстро ушла. А вот по уборке тротуаров в текущем году проведем работу над ошибками, закупим дополнительную технику, - подчеркнул мэр.