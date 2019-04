На аниме-фестивале воронежцев ждет косплей-шоу, парад и гала-концерт с оркестром

С 1 по 5 мая в Воронеже пройдет юбилейный, 20-й по счету, фестиваль японской анимации. По предварительным подсчетам организаторов, на него съедутся около 5000 поклонников аниме со всей страны. Фанатов ждет масштабная развлекательная и образовательная программа.

Фестиваль аниме откроется 1 мая в 19.00 в кинотеатре «Спартак» показом мультфильма «Тайная жизнь пингвинов».

2 мая в 14.00 в Event Наll стартует самое зрелищное мероприятие форума - Косплей-шоу. Ожидается, что в костюмированном представлении, в котором перемежаются вокальные, танцевальные и драматические постановки, примут участие около 500 косплееров.

В ночь со 2 на 3 мая на фестивале впервые пройдет кибер-турнир Escape Spring Season Cup 2019 (начало в 23.55). Поклонники японских видеоигр сразятся в одиночных дисциплинах PlayStation 4. В программе турниры по системе Best of 3 и Best of 5 в сетках Double Elimination: Tekken 7, Street Fighter V, Mortal Kombat XL, Guilty Gear Xrd Rev2, BlazBlue: Central Fiction, Dragon Ball FighterZ. Адрес игр ул.20-летия Октября, 66 (ост. Бетховена), вход для зрителей свободный (18+).

3 мая с 10 утра в Доме актера начнутся тематические лекции и мастер-классы от профессиональных актеров и опытных косплееров, которые покажут разные этапы создания образа от укладки париков до съемки видеороликов.

3 мая в 18.30 стартует «концерт в прибежище». В традиционном «ламповом» концерте зрителей ждут сольные выступления и неожиданные коллаборации, танцы и головокружительные номера. Гостей ждут в концертном зале ВГУ (ул. Хользунова, 40а).

3 мая в 23.55 в кинотеатре «Спартак» стартует «Ночь аниме». В программе ночного кинопоказа премьера четвертого эпизода серии русского футуристического аниме-сериала «Моревна» - по мотивам русской народной сказки «Марья Моревна прекрасная королевна». Фильм представят режиссер Константин Дмитриев и художник-постановщик Анастасия Майжегишева. Покажут также аниме «Ученик чудовища» (его представят актеры озвучания и режиссер дубляжа Александр Фильченко), «Мирай из будущего», «По ту сторону океана».

4 мая в 13.00 стартует опен-эйр в парке «Алые паруса». На форуме-выставке будет работать ярмарка сувениров, манги, хендмейда. Здесь можно поиграть в настольные игры или поучаствовать в викторине, прямо из парка отправить открытку в другой город, получить предсказание на японском языке или сфотографироваться у тематического стенда. На сцене под открытым небом выступят вокалисты, здесь же представят фэн-сообщества и клубы.

4 мая в 20.00 в Event-Hall пройдет гала-концерт. Музыку из аниме и компьютерных игр исполнит симфонический оркестр под управлением японского дирижера Кеничи Симура. В программе прозвучит около 25 композиций - любимые фанатами саундтреки из аниме «Наруто», «Сейлор Мун», «Темный дворецкий», «Стальной алхимик», «Евангелион», Вoku no Hero Aсademia, One Piece, Dark Souls, «Атака титанов», Jojo's Bizarre Adventure, «Берсерк», фильмов студии Ghibli, а также игр Final Fantasy, Kingdom Hearts, NieR: Automata, Dark Souls, Persona, Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania, Bloodborne и других. Ярким акцентом концертной программы станет вокал в исполнении трио Hell Jays.

4 мая в 23.55 в пространстве «Винзавод» пройдет afterparty. Тема вечеринки - «Назад в будущее» (18+).

5 мая с 10 утра и до 16.00 в парке у кинотеатре «Спартак» пройдет свободная фотосессия аниме-персонажей. В это же время в самом кинотеатре пройдут показы мультфильмов «Навсикая из Долины ветров», «Унисенные призраками» и «Хрустальное небо вчерашнего дня».

Завершится фестиваль 5 мая масштабным костюмированным парадом аниме-персонажей. Шествие, где стройными рядами пройдут герои известных мультфильмов в полном наряде, стартует в 16.30 от кинотеатра «Спартак». Участники пройдут по улицам Кардашова, Орджоникидзе до площади Детей. Там выстроятся в хештег #ВРНфест20 и сфотографируются с дрона.