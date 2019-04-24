Вадим Кстенин: «В 2019 году мы начнем реализацию важнейших проектов дорожного строительства»

Согласно отчету главы города, в прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги » было отремонтировано 143,3 км дорожного полотна на 104 улицах. При этом изначально планировалось провести ремонт на 100 улицах. В ходе работ за прошедший год было ликвидировано 17 участков концентрации ДТП, обустроены 16 доступных для инвалидов пешеходных переходов и девять остановок.

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Мэр также напомнил, что в прошлом году было завершено строительство знакового для города объекта – транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января – Антонова-Овсеенко и Героев Сибиряков.

В текущем году работа по развитию улично-дорожной сети Воронежа будет продолжена. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 23 объекта улично-дорожной сети и ликвидированы 11 участков концентрации ДТП.

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– Развитие дорожной инфраструктуры отстаёт от жилищного строительства, поскольку многие жилые комплексы возводились в «полях». Тем не менее, люди должны добираться до работы, до социальных объектов, других мест. В 2019 году мы начнем реализацию важнейших проектов дорожного строительства. Например, приступим к строительству дороги, соединяющей Шишкова и Тимирязева, тем самым позволяя «вздохнуть» кварталам, построенным на Московском проспекте и Шишкова, – подчеркнул Вадим Кстенин.

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Эта важная магистраль сейчас находится в проектировании, получение заключения госэкспертизы по нему ожидается этим летом.

В текущем году будет отремонтирован мост через водосброс воронежского водохранилища, что улучшит связь левого берега с правым; начнётся и реконструкция путепровода на улице 9 Января – этот проект уже вышел из госэкспертизы. Этот транспортный объект общегородского значения сейчас находится в аварийном состоянии.

– Первую стадию работ планируем на июль, заключаться она будет в разборке той части, где сейчас находятся трамвайные рельсы. После этого мы будем понимать: сможем ли организовать движение по путепроводу в обоих направлениях по одной полосе для того, чтобы его полностью не закрывать и эксплуатировать в процессе реконструкции, – сообщил мэр. Он также добавил, что будут проведены все возможные мероприятия по устройству объездов, в том числе – ремонт дорог в непосредственной близости.

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Другой часто критикуемый горожанами объект – путепровод на улице Ленина – находится на завершающей стадии прохождения госэкспертизы.

– Если наши службы, занимающиеся организацией дорожного движения, дадут заключение, что одновременно можно два путепровода реконструировать и дорожное движение в городе не будет парализовано, тогда мы примем решение о начале работ и на втором участке. Деньги на реконструкцию и этого путепровода есть, – пояснил Вадим Кстенин.

Кроме того, ведётся проектирование дублёра Московского проспекта и корректировка документации по Остужевской развязке, в работе находится ещё десяток проектов, реализация которых позволит значительно улучшить транспортную доступность в городе.

– Понимаю, что построить сеть новых дорог нереально в короткие сроки, поэтому используем умные технологии в части организации дорожного движения. В дальнейшем их применение будет только расширяться. Планируем в этом году увеличить сеть «умных светофоров», – подытожил Вадим Юрьевич.

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Что касается развития общественного транспорта, то в этой сфере продолжается постепенное наращивание доли муниципального транспорта – в начале года парк подвижного состава «Воронежпассажиртранс» пополнился 18 новыми низкопольными автобусами большой вместимости, приобретенными за счет средств областного бюджета.

Также глава Воронежа напомнил, что муниципалитет готовится к заключению с частными перевозчиками новых контрактов, предусматривающих принципиально иное качество транспортного обслуживания населения. Это произойдет в 2020 году.