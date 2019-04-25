Когда можно будет ездить с квадратными российскими номерами

Ликуют владельцы ввезенных в Россию японских и американских иномарок, а также советских ретро-машин. Теперь им не придется изобретать, как именно разместить задний госномер на квадратной площадке. Совсем скоро будет введен новый формат табличек. Фирмы-производители номеров уже берутся за изготовление таких пластин, но ездить с ними пока нельзя.

Подробности в эфире радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) рассказал Игорь Качкин, заместитель начальника областного УГИБДД.

Игорь Качкин, замначальника УГИБДД по Воронежской области.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- С 1 января вступил в силу обновленный ГОСТ. Помимо практически квадратных номеров для японских и американских иномарок, которые ставятся только на заднюю часть автомобиля, он предусматривает ряд других новых образцов. Вводиться все они будут с августа этого года.

Появились особые номера для мопедов с большой мощностью, красные мото-номера для дипмиссий. Кроме того, отмечен особый формат для классических (с отдельной литерой «К») и спортивных (с литерой «С») автомобилей. Это первый этап для вычленения таких машин из общей массы. В дальнейшем для них может измениться как порядок регистрации, так и порядок использования в определенных местах.

Кроме того, в ГОСТе отражена особенность, которая касается не столько автовладельцев, сколько производителей номеров. Теперь на задней части пластины будет наноситься уникальный идентификационный код. При возникновении определенных ситуаций мы будем понимать, где, когда и какая фирма изготовила номер.

В СМИ много говорили о том, что с августа производство пластин полностью перейдет в частные руки. Задумка была такая: Госавтоинспекция регистрирует ТС и присваивает – не выдает! – определенный номер. Вы получаете документы, с которыми идете в фирму. Однако от этого решили отказаться. Во многих субъектах не так много частных производителей. Госавтоинспекция как выдавала, так и будет выдавать номера. А вот те самые квадратные пластины можно будет сделать только у частных изготовителей.