Сергей Гаврилов: «Коммунисты всегда будут защищать интересы трудящихся!»

1 Мая с самого утра воронежская Площадь Победы запестрила красным. Как в прежние советские времена, на первомайскую демонстрацию в длинную краснознаменную колонну выстроились горожане.

Не по-весеннему резкий холодный ветер не испортил боевого настроения воронежцев. Они собрались, чтобы вместе пройти по центральной улице города под руководством Воронежского обкома КПРФ и Ленинского комсомола. Чтобы высказать свое решительное «нет» обнищанию, росту цен и тарифов, потребовать для России нового экономического эффективного курса.

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Народу – уважение, а не унижение

Кроме коммунистов и комсомольцев, под красные знамена встали Совет трудовых коллективов и общественных организаций, Союз Советских офицеров, Воронежская областная общественная патриотическая организация «Дети военного времени», Всероссийский женский союз «Надежда России» и другие организации, жители города и области.

Видневшиеся тут и там на плакатах призывы и лозунги ЦК КПРФ ко Дню международной солидарности трудящихся как в зеркале отразили настроение трудового Воронежского региона.

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«В День труда мы должны напомнить власти уникальные рецепты, которые позволили СССР стать мировым лидером в области промышленности, обороны, науки, образования, здравоохранения, защиты прав каждого трудящегося. Эти рецепты общеизвестны: планирование народного хозяйства, индустриализация, восстановление сельского хозяйства. Мы видим, как преуспевающие страны Европы, Америки с успехом использовали наш, советский, опыт», - говорит Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Да здравствует 1 мая - День международной солидарности трудящихся!» «Россия, труд, народовластие, социализм!» «России – новый курс и правительство национальных интересов!» «Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» – статус государственной политики!» «Единство широкого народного фронта – решающий шаг к победе патриотических сил!» «За социальную справедливость!» «За достойную жизнь!» «Народу - уважение, а не унижение!» «Нет капитализма – нет кризиса!» В этих лозунгах сконцентрировалось все недовольство воронежцев нынешней властью.

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За достойную жизнь!

Праздничная демонстрация завершилась возложением цветов к подножию Владимира Ильича Ленина на одноименной площади. При этом подход к памятнику был затруднен из-за монтажа трибун к 9 Мая.

Затем у Памятника жертвам белого террора состоялся митинг, который открыл руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев. Он призвал всех объединяться вокруг КПРФ в борьбе за свои законные права.

«Нынешний Первомай проходит в непростых условиях. Кризис внутри страны неуклонно развивается, да и международный империализм не дремлет, атакует нашу страну. Но сегодня есть и хорошие новости: попытка контрреволюционного переворота в Венесуэле провалилась. Этого бы не случилось, если бы не помощь России. Коммунисты требуют нового курса не только во внешней политике, но и внутри страны, - курса в интересах людей труда», - отметил в своем выступлении Сергей Рудаков, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы.

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«Да здравствует Первомай! Да здравствует обновленный социализм!» - закончил свое выступление лидер воронежских коммунистов. По сложившейся традиции на митинге молодым ребятам и девушкам были вручены партийные и комсомольские билеты. Прирастает новыми активными бойцами воронежская организация КПРФ!

На митинге выступил земляк воронежцев, член отряда космонавтов с 1965 года Александр Скворцов. Поздравив участников митинга с праздником, он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и главное - не отступать от своих идей, от своих целей.

«Это великий праздник, мы все ощутили радость, когда шли под красными знаменами. Нам нужно объединять людей под эти знамена, с которыми наши отцы завоевывали великие победы», - сказал председатель Союза Советских офицеров полковник Виктор Клёсов.

Участников митинга поздравили с праздником депутат Государственной Думы шести созывов Руслан Гостев, лидер воронежских комсомольцев Александр Шабунин, инженер Владимир Волков, секретарь по идеологии Коминтерновского райкома КПРФ, врач Юлия Котова, председатель организации «Дети военного времени» Николай Авраменко, секретарь обкома КПРФ, депутат Павловского райсовета Денис Рослик, депутат Воронежской городской Думы Андрей Померанцев и другие активисты воронежского отделения КПРФ.

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Выступающие сошлись во мнении, что Первомай – это сегодня не праздник, а день борьбы трудящихся за свои права. Не случайно лозунгом Первомая изначально стали слова из «Манифеста Коммунистической партии»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Они не утратили своей актуальности и по сей день.

«Сегодня голос коммунистов и всех наших единомышленников важен как никогда. Он должен прозвучать во всю мощь в борьбе за благополучную жизнь наших детей, стариков, за достойный уровень жизни каждого гражданина России!»- убежден депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

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В завершение митинга руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев зачитал Резолюцию. Протест против либеральной политики министров-капиталистов крепнет, отмечается в этом документе. Пришло время всем, кто живет своим трудом, объединиться и выступить вместе с коммунистами и комсомольцами. Нужно положить конец людоедской антинародной политике. Программа КПРФ должна стать основой плана восстановления и развития экономики современной России.