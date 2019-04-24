В прошлом году бюджет Воронежа наполнили с профицитом

Вчера, 24 апреля, в Воронежской городской Думе состоялось 43 заседание, а рамках которого о своей работе отчитался мэр Вадим Кстенин.

По его словам, в 2018-м впервые за долгие годы бюджет города оказался профицитным. Он составил 400 млн. рублей (доходы – 22,7 млрд. рублей, расходы – 22,3 млрд. рублей).Удалось сократить на 532 млн. рублей муниципальный долг за счет привлечения банковских кредитов на более выгодных условиях (7,9 % годовых вместо 9 %).

Всего в Воронеже за минувший год построили более 1,1 млн. кв. метров жилья (второе место в РФ среди городов-миллионников).

В то же время активными темпами шло строительство социальных объектов. В их числе – школа №103 на ул. Острогожской. В этом году в Воронеже введут в эксплуатацию еще четыре школы – на ул. Ильюшина, Артамонова, Шишкова и в мкрн. Боровое, а также две пристройки к СОШ – в Тенистом и Подгорном. Кроме того, городские власти увеличили количество мест в садиках на 772. В этом году введут еще 2,1 тыс. мест, в том числе за счет строительства шести детсадов на ул. Артамонова, Дмитрия Горина, Красочной, Шишкова, мкрн. Боровое и Малышево.

На развитие улично-дорожной сети города в 2018 году направили более четырех млрд. рублей. На эти средства отремонтировали 143,3 км дорог на 104 улицах вместо 100 запланированных, ликвидировали 17 участков концентрации ДТП. Удалость завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко – ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков, обустроить 16 пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения и проч.

В итоге в рейтинге «Города России по качеству жизни в 2018 году» Столица Черноземья вошла в десятку лучших

- Прошедший 2018-ый стал первым и показательным годом работы мэра Вадима Кстенина. Показатель ввода жилья с экономической точки зрения очень серьезный, мы на втором месте после Краснодара и обгоняем Ростов. Позитивный момент в том, что в Воронеже прорабатывается концепция будущего жилья, обеспеченность его социальной инфраструктурой – школами, садиками. Сюда же можно отнести программу по развитию городской среды. Яркий показатель работы Вадима Кстенина – это передача в концессию компании «Квадра» имущества муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть». Это серьезный шаг, который помог оздоровить бюджет города. В этом году областной центр получит существенные средства в рамках национальных проектов на строительство социальных объектов. И то, как удастся их выполнить, тоже будет индикатором работы мэра, - отметил заместитель председателя Воронежской городской Думы Алексей Пинигин.

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Работу мэра одобрили и другие депутаты. По словам Ивана Кандыбина, город действительно развивается. Однако если в прошлом году темпы строительства жилья держались на стабильно высоком уровне, то в текущем ситуация может поменяться благодаря введению на федеральном уровне так называемых эскроу-счетов (предназначены для хранения средств дольщиков, до сдачи дома в эксплуатацию застройщик не сможет ими воспользоваться). В то же время, по словам депутата, рост жилищного строительства вширь Воронежа существенно обгоняет развитие сопутствующей ему дорожной сети.

Константин Афишин поблагодарил Вадима Кстенина и напомнил ему о нерешенных проблемах:

- Непростые у нас отношение с предпринимателями - продолжается противостояние по Южному рынку, переносятся в очередной раз сроки реконструкции подземного перехода у Цирка. Другая резонансная тема – введение платных парковок. Мы предлагали с этим не спешить, по ним сейчас поступает много нареканий, идут суды.

Высокую эффективность управления городскими финансами отметил и Андрей Соболев:

- Одновременно с социальным развитием города мы создаем основу для его инвестиционного развития. То, что у нас сегодня большое количество школ, детсадов, спортивных объектов будет способствовать притоку инвестиций. В рамках стратегии развития города нужно выделить блок опережающего инвестиционного развития, - подчеркнул народный избранник

Также в рамках заседания депутаты согласовали ряд назначений чиновников мэрии – Юрия Бавыкина на должность руководителя управы Коминтерновского района и Дмитрия Соломахи на должность руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.