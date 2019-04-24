Александр Васильев: «Велосипедки» хороши, когда велосипед под вами не ломается

22 апреля ЦУМ-Воронеж устроил для красавиц гид по модным трендам: со своей лекцией приехал Александр Васильев. Мэтр моды прокомментировал актуальные тенденции, сопровождая их своими фирменными ремарками, слушать которые - отдельное удовольствие, и поделился лайфхаками (читайте Александр Васильев отговорил воронежских красавиц ехать в Европу с люксовыми сумками).

В целом, Васильев считает, что в моде идет тенденция на уродство - в тренде сочетание несочетаемого, асимметрия, крупные формы, оверсайз. Мужчинам и бабушкам на лавочках это не нравится. Но вы вольны ведь и не применять их все в своем образе.

УРОДСТВО ПОБЕДИТ КРАСОТУ

- Новое в моде XXI века - все отчасти старое: мода не генерирует кардинально новых идей, она просто перерабатывает существовавшие 20-30-40-50 лет назад и преподносит их в новой «упаковке», - считает Васильев. - Мужское старается победить женское начало. Женщины взяли у мужчин все: кепку и джинсы, сапоги и короткие стрижки, тренч и смокинг. Со временем эта одежда стала женской. В тренде широкие плечи 80-х, оверсайз, тренчи и мужские костюмы на женщинах. Нашим мужчинам такие тренды не понравятся, они любят рассматривать женские фигуры, а эти костюмы фигуры не демонстрируют. Но женщина меньше всего хочет угодить мужчинам, главное - убить вокруг всех конкуренток. Думаю, еще года три такие костюмы будут в моде. Более того, веселая и грустная новость в одном флаконе - нас ждет начало новой моды. Каждое десятилетие она кардинально меняется. Сейчас на дворе 2019-й, так что мода 2010-х уже на смертном одре. Похороним ее этой осенью. И начнется совсем другая мода. Думаю, ее базой будет унисекс, а не женственность с шелками и кружавчиками… Словом, мы живем в эпоху декаданства - когда уродство начинает побеждать красоту.

Мэтр отмечает, что сейчас мы наблюдаем последний всплеск использования «живых» материалов. Совсем скоро мы не будем носить меха, кожу, замшу. Модельеры перестанут выпускать вещи из натуральных материалов.

- Уже началось наступление на обувь. Всех заворожили слипонами и кроссовками. Это и есть альтернатива коже и замше. Текстильная и резиновая штамповка дешева в производстве, если не брать в расчет накрутку за бренд, - комментирует историк моды.

Итак, что еще будет в тренде в ближайшее время.

БЕЖЕВЫЙ, БЕЛЫЙ И АСИММЕТРИЯ С ФАРТУКОМ

Модные цвета. Все оттенки бежевого. Большая роль отводится контрастным сочетаниям, например, черного и белого. Это сочетание, существовавшее давно в мужском гардеробе (белая рубашка с черной бабочкой и смокингом), оригинальным и женственным сделала Шанель. Сейчас ЧБ снова в тренде из-за выхода высокой моды в повседневную жизнь. Также большим трендом является тотально белый цвет. Особенно белый с розовым подтоном. Белый цвет самый маркий, но он прекрасен, если вы умеете ухаживать за вещами.

Асимметрия. В сегодняшней моде много элементов асимметрии, но для нас это - как рыбья кость в горле. Она плохо приживается в наших широтах. У нас испокон веков принято, чтобы справа-слева было одинаково. Если по-разному - сразу окружающие ругают: «Чего это у тебя карманы такие неаккуратные?». Все потому, что мы выросли на образе иконостаса, где все симметрично. Одним из самых трендовых элементов асимметрии является съемная юбка-фартук. Носят поверх брюк, платья или другой юбки - на одном боку.

Асимметрия и бежевый цвет.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУПАЛЬНЫЕ ШАПОЧКИ, «ВЕЛОСИПЕДКИ» И РАБОЧИЕ КОМБЕЗЫ ВЫХОДЯТ НА УЛИЦУ

Купальная мода. Бюстье от купальника в сочетании с халатом - прекрасная идея летом, считают дизайнеры. На улицы перекочевали даже резиновые шапочки для бассейна. Это концептуально и свежо, но чтобы пойти так в кино – трудно представимо. Тоже не особо приживется в России, уверен мэтр. Ведь наши женщины уделяют внимание прическе. А надели шапочку - о ней придется забыть. А ведь на качество укладки, длину волос женщины как на живца ловят мужчин.

«Велосипедки». Тоже плохо приживаемая у нас тенденция. Если не боитесь, что скажут про вас соседки, носите. «Велосипедки» хороши на девушках с узкими бедрами и "когда велосипед под вами не ломается" - цитата Васильева. Носят под юбками, длинными жакетами. Они сделаны из недорогой ткани, поэтому стоят дешево. К тому же, легко стираются, быстро сохнут.

Сафари+милитари. Это прямое отражение сегодняшнего дня. Военные действия во многих уголках планеты. Поэтому стиль милитари никогда не выйдет из моды. Оттенки хаки (помните, что он не всем идет), оливы, песочные. Комбинезоны, накладные карманы, металлические пуговицы. Все эти элементы не добавляют женственности. Но это в тренде, и удобно в путешествии, на даче, в горах.

Комбинезон. Не идет после 44-го размера. Так что нужно задаться вопросом: не слишком ли он обтянет прелести? А еще он очень опасен в туалете, поэтому если речь идет о вечере с напитками, то комбинезон лучше не надевать. Сегодня комбез носят с обувью без каблука, либо на маленьком каблуке. Под него надевают блузки с бантом или водолазки.

Александр Васильев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РЕТРО: ПОП, «ВАРЕНКА» И КРОШЕ

Кроше (вязаные крючком изделия) - самый писк сезона. Попросите деревенских бабушек вязать не салфетки, а летние платья, блузки, топы, хотя бы воротнички. Все, что выглядит ручной работой и а-ля из бабушкиного сундука, очень ценится. Мережки, домашнее кружево, словом, антибрендомания.

Стиль поп. Принты детского характера на футболках и летних платьях, крупные слоганы в духе «Я люблю тебя», буквенные логотипы масс-маркета типа Coca-cola.

«Варенка» и тай-дай. Если у вас с 90-х остались на даче «вареные» джинсы или куртки, не выкидывайте их, просто замените фурнитуру на современную, перешейте пуговицы. Или побрызгайте хлорку на штаны-карго с карманами, они станут «мраморными» - и вы будете выглядеть модно за копейки.

ТЮЛЬ, ПЕРЬЯ И ШЕЛК

Отделка перьями. Очень красиво. Но есть нюанс: перья очень ломкие. Как только вы на них сели, скажите им «до свидания». Ведь разница даже между 45-килограммовыми «худышками» и невесомыми пташками огромна. Поэтому перья хороши на рукавах или вокруг шеи, но не в районе бедер или подола.

Натуральный шелк - писк сезона. Не самая практичная ткань. Но летящее шелковое платье всегда будет элегантно смотреться на вечеринке, в театре, на выставке.

Тюлевые, «балетные» широкие юбки, которые носили пять лет назад, снова вошли в моду. На премьеру, вернисаж, на день рождения, выпускной - самое то. Особенно в сочетании с простой футболкой. Как на юбилее Аллы Борисовны.

МИНИ, ХИППИ И ИСЛАМ

Расклешенное мини. Вернулись этим летом 60-е годы. Идеально для тех, у кого стройные ноги, для женщин невысокого роста, для тех, кто одевается в подростковом стиле. Многие дизайнеры предлагают сочетать с белыми гольфами с открытой обувью.

Стиль хиппи - снова вернулся летом. Бахрома, всплески этники, индийские, турецкие принты. Такие вещи идут тем, у кого определенный стиль жизни. Он не подойдет банковскому работнику, чиновнику, учительнице, зато подойдет артистке, художнице, домохозяйке. Хорош с распущенными длинными волосами и босоножками на плоской подошке. Хиппи сочетается с бохо.

Косынка и платок. Весточка ислама. Давление религии на моду будет все более и более явным. Эта новость не понравится парикмахерам, но роль волос будет постепенно снижаться, женщины начнут покрывать голову платком.

МОДНЫЕ ЛИЦА И МАКИЯЖ

- Я вижу новые типажи красавиц. Афроамериканцы, метисы. На подиуме лысые модели, асимметричные лица. Но не смотрите на моделей: для подиумов набирают девочек 12-13 лет, они хорошо выглядят. Но в 23 они уже отработанный материал, сходят с подиума, - отметил Васильев. - И вообще не торопитесь что-то делать со своей внешностью. А то понаделали губ как у карпа, татуаж бровей, изумруды вставили в зубы, а некоторые - импланты в виде рогов в лоб. А теперь это вышло из моды. И что делать?

Что касается оформления лица. Челка правит балом. Спортивные тенденции - очень короткие стрижки, в волосах лента или обруч. Возвращение мокрого геля - будто вы только что вышли из душа, а фена у вас нет, хорошо смотрится на коротких прическах. Не успели вымыть голову, то платок вам в помощь.

Большой тренд загорелая кожа. Прием «отсутствие макияжа».

Чем шире брови, тем краше. По-детски открытые глаза - для этого надо накрасить и нижние ресницы, но это идет только молодым. Декоративные стрелки разных цветов. Голубые тени, широкие черные подводки.

Розовые губы вместо красных. Очень широкие губы. Мода на маленький ротик. Губы красят в два цвета помады: край более светлый, а середка более темная - очертания размытые и губы выглядят маленькими. Блеск на губах приветствуется.

И вообще блестящее лицо в тренде - в пудре блестящие частицы. Раньше запудривали, чтобы не блестеть, сейчас наоборот. Акцент на веснушки.