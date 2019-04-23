Воронежский третьеклассник встретился с одним из руководителей Минфина РФ

Третьеклассник из Воронежа Миша Князев стал гостем церемонии открытия «Недели финансовой грамотности» в Москве. Девятилетнего мальчика, который не так давно удивил Максима Галкина глубоким знанием банковской сферы, пригласили в столицу вместе с мамой.

На мероприятии Миша встретился с главой департамента международных финансовых отношений Министерства финансов России Андреем Бокаревым. Юный воронежец предложил включить уроки финансовой грамотности в школьную программу – наравне с математикой. Андрей Бокарев рассказал, что эксперты уже готовят учебники с заданиями по финансовой грамотности. Представитель Минфина пообещал проконтролировать, чтобы в школу, где учится Миша, обязательно поставили такие книги.

Напомним, мальчик с пяти лет ходит в школу юного банкира в Воронеже. В прошлом году он снялся в передаче первого канала «Лучше всех». Миша уверенно ответил на заковыристые вопросы Максима Галкина о вкладах и банковских картах.

В беседе с «КП» мальчик заявил, что малый бизнес в Воронеже чувствует себя не очень хорошо. «Это очень рискованно. Можно прогореть. К примеру, хочешь ты открыть пиццерию, для этого берешь кредит. Но ведь его придется возвращать! А если у тебя дела не очень хорошо идут, прибыли нет, то возвращать будет нечего».