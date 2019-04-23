Владимир Нетёсов: «Накопленный Воронежской облдумой уникальный опыт успешно использован в других регионах»

Заседание, в котором приняли участие депутаты 6-ти созывов регионального парламента, состоялось в Воронежском концертном зале.

На торжественное собрание были приглашены губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Журавлёв, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, депутаты областной Думы всех созывов, руководители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления области, общественных организаций.

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Открыл торжественное заседание председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он поздравил всех собравшихся с 25-летием Воронежской областной Думы и отметил, что начало деятельности законодательного органа государственной власти Воронежской области пришлось на период становления парламентаризма в России.

– Это был, наверное, один из самых сложных и даже драматичных моментов в истории нашего государства. После распада Советского Союза необходимо было заново выстраивать федеративные отношения. Перейти от плановой и централизованной экономики – к рыночной. От однопартийной системы – к многопартийности и реальным демократическим выборам, – сказал Владимир Нетёсов. – Принятая в декабре 1993 года всенародным голосованием Конституция Российской Федерации открыла новый этап в развитии страны. Закрепила основы государственного, общественного и правового устройства. Предоставила регионам право формировать собственное законодательство, опираясь на Конституцию и федеральные законы.

Владимир Нетёсов сообщил, что за 25 лет депутаты Воронежской областной Думы приняли более 3 тысяч законов, свыше 11 тысяч постановлений и решений, сформировали правовую базу, которая позволяет области эффективно развиваться, добиваться высоких результатов практически во всех отраслях экономики и социальной сфере.

– Воронежская областная Дума выступила по многим позициям первопроходцем в становлении регионального и федерального законодательства. Мы гордимся тем, что именно наши депутаты первыми в стране приняли законы об органах государственной власти и местного самоуправления, Устав области, Избирательный кодекс, закон «О регулировании земельных отношений», «О Бюджетном процессе» и другие. Накопленный у нас уникальный опыт был успешно использован в других регионах, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Сегодня мы с полным правом можем сказать, что Воронежская областная Дума, как институт государственной власти, действующей в интересах избирателей, всех жителей Воронежской области, состоялась.

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Затем депутатов и гостей праздника поздравил губернатор Александр Гусев. Он подчеркнул, что в этом году отмечаются два значимых юбилея – 85-летие образования Воронежской области и 25-летие областной Думы, и такое совпадение можно считать символичным.

– Почти треть истории региона создавалась с участием нашего парламента с его нынешним функционалом. Сегодняшние достижения области говорят о том, что деятельность народных избранников на протяжении этого времени была продуктивной и созидательной. Депутаты разных созывов строили законодательную базу, которая служила и служит основой для всех процессов развития нашей области. При этом вы всегда стремились ориентироваться на запросы граждан, открывать новые возможности для роста бизнеса и укрепления социальной сферы. Качество законодательных решений Думы достигалось в результате конструктивного, пусть подчас и непростого, диалога как внутри парламента, так и за его пределами. В итоге все ветви власти сейчас действуют в одной связке, обеспечивая взаимную поддержку. Это, безусловно, повышает продуктивность нашей совместной работы в интересах всего общества. Как и то, что сегодня Воронежская областная Дума является эффективной площадкой для обсуждения законопроектов с участием экспертного сообщества, – подчеркнул глава региона Александр Гусев, – Я благодарю всех депутатов, которые на протяжении 25-ти лет проявляли высокую ответственность в законотворческом процессе, которые с душой помогали в решении частных проблем своих избирателей, которые в итоге делали жизнь в нашей области лучше.

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Затем Александр Гусев вручил депутатам разных созывов областные награды. Благодарности губернатора и Почетные грамоты правительства Воронежской области, почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от Земли Воронежской», почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм». Медали «За труды во благо земли Воронежской» получили председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и почетный гражданин Воронежской области, председатель Воронежской областной Думы первого созыва Иван Шабанов.

Также депутатов поздравил глава Воронежской митрополии Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

– Мне кажется, что самая главная заслуга любого законодательного органа – это связь с народом, потому что дума – это плоть от плоти народа, это самый непосредственный орган власти, который касается жизни народа. От того, как вы работаете с народом, с нашими общественными организациями, религиозными организациями, от этого зависит микроклимат в нашем обществе, – отметил Митрополит.

Владыка Сергий пожелал депутатам успехов в дальнейшей работе и преподнес председателю Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову икону святителя Митрофана.

Владимир Нетёсов поблагодарил главу Воронежской митрополии за совместную работу и вручил Владыке Сергию Почетную грамоту регионального парламента.

Также с поздравлениями на сцене выступили член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Лукин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Гаврилов, Алексей Журавлёв, Аркадий Пономарёв, Евгений Ревенко, Татьяна Сапрыкина, Сергей Чижов.

После поздравлений прошла концертная программа с участием исполнителей и коллективов Воронежской области.