«Депутатскую аллею» высадили в столице Черноземья к юбилею Воронежской областной Думы

В честь памятной даты было высажено 20 пятиметровых лип и 250 кустов кизильника.

В мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента Виктор Буздалин, Александр Вериковский, Татьяна Головачёва, Роман Жогов, Артём Зубков Людмила Ипполитова, Сергей Колодяжный, а также местные жители, представители общественных организаций.

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Председатель регионального парламента Владимир Нетёсов отметил, что у депутатского корпуса есть традиция – во время субботников высаживать деревья в парках и скверах в своих избирательных округах и юбилей Воронежской областной Думы – хороший повод для участия в озеленении областного центра.

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– Развитие страны и каждого региона невозможно без качественной правовой базы. И она у нас есть: ее формированием уже 25 лет занимаются народные избранники, – сказал Владимир Нетёсов. – Кроме того, у депутатского корпуса облдумы есть традиция – во время субботников высаживать деревья в парках и скверах в своих избирательных округах. Сегодня мы заложили еще одну аллею – на Депутатской улице. Думаю, что каждый из нас может испытывать особую гордость: за наш регион и его богатую историю, за трудолюбивых, отзывчивых, инициативных жителей Воронежской области. И мы будем делать все для того, чтобы наша область стала еще более комфортной для жизни.

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Спикер регионального парламента также отметил, что Воронежская областная Дума активно ведет работу по созданию нормативно-правовой базы, призванной улучшить экологическую обстановку и качество жизни горожан. В частности, в марте региональный парламент принял постановление о создании защитной лесопарковой зоны вокруг Воронежа площадью 15,5 тыс га – это в 10 раз больше первоначального варианта «зеленого пояса», который был представлен общественности в 2017 году, отметил спикер облдумы.

Кроме того, в 2019 году активно продолжается формирование комфортной городской среды с опорой на активных и неравнодушных граждан в Воронежской области.

– В принятом областной Думой бюджете региона на текущий год на мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заложено почти 830 млн рублей. Всего же до конца 2024 года на эти цели в Воронежской области планируется направить более 4,3 млрд рублей, – рассказал Владимир Нетёсов.

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Также в этот день Владимир Нетёсов вместе с жителями Левобережного района Воронежа, депутатами и сотрудниками аппарата регионального парламента председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вышел на уборку подшефной территории, прилегающей к Музею-диораме в парке Патриотов, а затем вместе с губернатором Александром Гусевым, представителями исполнительных органов власти, общественности, ветеранских организаций принял участие в закладке аллеи в честь 85-летия Воронежской области на Адмиралтейской площади.