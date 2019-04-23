Воронежцы на Пасху смогут позвонить в колокола, посетить концерты и получить в подарок Святое Евангелие

В ночь с 27 на 28 апреля (начало в 23.30) в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа пройдет торжественное Пасхальное богослужение. Праздничную утреню и Божественную литургию возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Во время ночного Пасхального богослужения в собор доставят Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. По благословению правящего архиерея святыню на воронежскую землю доставит протоиерей Феодор Бажанов, благочинный Северного церковного округа Воронежа. По традиции Благодатный огонь из Благовещенского собора затем принесут в храмы епархии.

ПОЗВОНИТЬ В ЦЕРКОВЫЕ КОЛОКОЛА

В дни Светлой седмицы (неделя после Пасхи) все желающие смогут позвонить в колокола Благовещенского собора. Подняться на колокольню можно будет по предварительной записи: нужно обратиться в верхний храм собора или через официальный сайт www.sobor-vrn.ru по специальной ссылке (ответственный Дмитрий Плещеев, т. 8-952-955-52-13).

ПОСЕТИТЬ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВО ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

С 14 по 20 мая в воронежском Дворце творчества детей и молодежи (Площадь детей, 1) состоится серия мероприятий в рамках духовно-просветительского форума «Благодатный огонь в сердце каждого». Так, 14 мая в 17.00 с общественностью города встретится протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы (Большой зал).

С 15 по 20 мая по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в рамках форума будет работать Пасхальная выставка-ярмарка. Молебен перед открытием духовно-просветительского форума «Благодатный огонь в сердце каждого» будет совершен 15 мая в 14.00 в фойе Дворца.

15 мая в 15.00 учащихся начальных классов Воронежа приглашают на театральную постановку «Красная шапочка на Божием лугу» по сказке протоиерея Артемия Владимирова. После спектакля состоится творческая встреча отца Артемия со зрителями (Большой зал).

16 мая в 18.00 состоится интеллектуальная встреча православной молодежи на тему «Иисус Христос и его время» (Малый зал).

17 мая в 19.00 всех желающих приглашают на Пасхальный концерт церковных хоров и творческих коллективов Воронежа (Большой зал).

18 мая в 12.00 состоится спектакль «Красная шапочка на Божием лугу» по сказке протоиерея Артемия Владимирова (Большой зал).

18 мая в 14.30 начнется Пасхальный колокольный концерт с перекличкой звонниц храмов Воронежа.

19 мая в 11.00 состоится епархиальный фестиваль среди воспитанников воскресных школ «Светлый ангел» (Большой зал).

18 и 19 мая будут проводиться мастер-классы по изготовлению Пасхальных сувениров.

19 мая в 17.00 пройдет встреча со специальным гостем форума профессором, доктором философии, президентом «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александром Дворкиным (Большой зал).

20 мая в 17.00 состоится встреча председателя Объединения православных ученых протоиерея Геннадия Заридзе с общественностью. Затем с концертом духовной музыки выступит ансамбль «Лампада» (Большой зал).

- Ежедневно в период проведения форума будут организованы мастер-классы колокольного звона. Также посетители смогут пообщаться с дежурным священником и получить в подарок Святое Евангелие, - отметили в епархии.