Для школьников из Воронежской области провели мастер-классы в ВГЛТУ

22 апреля Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.Морозова второй раз принимал гостей из Новохоперского района. Местное представительство Уральской горно-металлургической компании организовало для школьников необычную экскурсию в один из старейших вузов региона.

- Мы договорились с отделом образования Новохопёрского района о подобных профориентирующих поездках старшеклассников, чтобы дети смогли выбрать своё будущее, заблаговременно посмотреть и понять, что предлагает им то или иное учебное заведение, в данном случае лесотехническая академия. Не ошибиться с выбором профессии было важно всегда, а в наше экономически непростое время сложнее вдвойне. Далеко не каждый ребёнок из отдалённого района области может доехать до Воронежа и своими руками «попробовать на вкус» ту или иную профессию, поговорить с преподавателями, «примерить» на себя студенческую жизнь, - подчеркнул Андрей Свиридов, полномочный представитель УГМК в Новохоперске. - Чем хорош данный университет, он дает широкий спектр образования. Если будет принято решение о строительстве горно-обогатительного комбината, то его начнут возводить с 2021 года. Строительство займет до пяти лет - как раз к этому времени сегодняшние школьники получат профессиональное образование в вузе. Безусловно, экологи и инженеры с современным образованием – это то, что будет необходимо комбинату. Но даже если ребята и не выберут ГОК местом работы, у каждого из них будет большой шанс стать специалистом, достойным гражданином нашей страны.

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Когда речь заходит о профессиональной ориентации, многие старшеклассники теряются. Здесь же, в стенах вуза, когда ты сам можешь рассмотреть начищенный до блеска мотор, когда видишь, как выглядит машина в разобранном виде – глаза невольно загораются. И вот уже слышны вопросы от мальчишек: «Это механическая коробка передач?» Так зарождается искра, подсказывающая, что именно для этого ребенка правильным выбором будет автомобильный факультет.

Ландшафтная архитектура, безусловно, привлекает девушек. Кто же еще должен создавать красоту? Но, глядя на то, как один из новохоперских мальчишек ловко пересаживает цветок в стеклянный «аквариум», задумываешься, а знает ли он, какую действительно хочет профессию?

- Самое важное для ребят - знать, зачем они получают образование в школе, как у них будет выстроено дальнейшее обучение. Если ребенок ходит на уроки и познает мир - это хорошо. Но этого недостаточно для того, чтобы у него был внутренний стимул. Должна быть мечта - то, к чему он стремится. Как раз эти встречи на раннем этапе обучения помогают ребенку дать мечту, осознание того, кем он хочет быть. Это даст стимул хорошо учиться. Такие встречи судьбоносны для школьников. Ребят из Новохоперска, как и из других районов, мы с удовольствием приглашаем к нам, - подчеркнул Михаил Драпалюк, ректор ВГЛТУ. – И, безусловно, большое спасибо нашим партнёрам из УГМК, которые и нам дают потенциальных новых слушателей, и ребятам из глубинки помогают с выбором дальнейшего жизненного пути.

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День открытых дверей ни в одном вузе не сравнится с тем опытом, что получили ребята из Новохоперского района в ВГЛТУ. Им не только рассказали о том, какие существуют факультеты, где живут студенты и на какую стипендию могут рассчитывать, школьникам продемонстрировали то, чем они реально будут заниматься в университете.

И хочется верить, что у школьников теперь действительно есть мечта поступить в вуз. Поступить на факультет «Технологии транспортных процессов», «Эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов» или «Биотехнологии». Нужное направление эти мальчишки или девчонки обязательно выберут сами, ведь теперь они понимают, какая реальная работа скрывается за этими сложными понятиями.

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Проект по профориентации – лишь один из целого ряда проектов, реализуемых представительством УГМК в Новохопёрском районе и направленных на поддержку детского спорта, творчества, образования. Также компания занимается развитием внешкольного образования, поощрением наиболее одарённых и успевающих школьников района экскурсионными поездками в Воронеж, поддержкой районного Центра дополнительного образования, адресной социальной помощью, и многим другим.