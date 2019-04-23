«По качеству жизни Воронежская область на седьмом месте в России»

Итоговый доклад губернатора прозвучал в областной Думе в минувший четверг, 18 апреля.

КЛЮЧЕВОЙ И БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ключевым показателем эффективной работы правительства Александр Гусев назвал валовой региональный продукт, размер которого за прошлый год составил 102,8% к уровню 2017-го:

- По итогам минувшего года его объем впервые превысил уровень 900 миллиардов рублей, а в текущем область войдет в число 20 крупнейших субъектов, формирующих объем добавленной стоимости свыше 1 триллиона рублей, - отметил губернатор.

Рост промышленности составил 5,5%, сельского хозяйства - 2,3%, обрабатывающей промышленности - 7%, розничной торговли - 4,3%. Объемы жилищного строительства - 100,2% к уровню прошлого года, в то время как по России - 95%. По вводу жилья мы уже пять лет входим в тройку лидеров по ЦФО - впереди только Москва и Московская область.

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции наиболее объективно характеризуют состояние экономики, а также уровень доверия бизнеса к власти. По объему средств, которые компании вложили в производства в прошлом году, Воронежская область также находится на третьем месте в ЦФО:

- Соотношение объема инвестиций к валовому региональному продукту в нашей области одно из самых высоких - 29% (12-е место в стране). Это ключевой индикатор майского указа президента, ставящего задачу довести долю инвестиций в среднем по стране до 25%. Приоритет текущего года - восстановление положительной динамики роста инвестиций, и прежде всего - частных, - проинформировал Александр Гусев.

Этому в том числе будут способствовать Особая экономическая зона под Воронежем, территория опережающего развития в Павловске, индустриальные парки и т. д.

- В текущем году мы планируем приступить к практической реализации четырех инвестиционных проектов с общим объемом вложений 20 миллиардов рублей. Вся нормативная база есть. Теперь важно провести работу по созданию необходимой инфраструктуры и обеспечить продвижение инвестиционных возможностей площадок. Необходимое финансирование в текущем году предусмотрено: 500 миллионов - на инфраструктуру Особой экономической зоны и 1 миллиард - в Павловске, - пояснил губернатор.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Меньше чем за десять лет Воронежская область воссоздала из руин сельское хозяйство и явила стране настоящее аграрное чудо. Все предыдущие годы показатели в этой отрасли стабильно росли и были ощутимо выше средних по России. Вот и в 2018-м объем производства составил 102,3% к уровню 2017-го (по РФ - 99,4%). Наши труженики произвели 3,9% от всей сельхозпродукции в стране, на 201 млрд рублей.

Большую роль в этом сыграли государственные субсидии (более 12 млрд рублей, или 131,5% к 2017 году), которые получили предприятия.

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Александр Гусев напомнил, что при поддержке правительства области в прошедшем году открылись семь молочных комплексов с общим поголовьем 16,1 тыс. коров, два свиноводческих комплекса с объемом производства 12 тыс. тонн, завод по производству семян зерновых культур «АгротехГарант Березовский», первая очередь тепличного комплекса ООО «Родина» на 3,5 тыс. тонн томатов, элеваторные емкости вместимостью 120 тыс. тонн.

- Мы подошли к практической реализации новых для отрасли направлений: производству органической сельскохозяйственной продукции и глубокой переработке зерна. Считаю, что эти направления должны стать, наряду с «мраморной» говядиной, брендом Воронежской области на продовольственном рынке не только в РФ, но и в мире, - заявил губернатор.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Помимо больших объемов жилищного строительства в регионе удалось возвести 142 социальных объекта, в том числе четыре школы, один детский сад, два дома-интерната для престарелых и инвалидов, поликлинику на 550 посещений в смену, 33 врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерских пункта, 44 объекта спорта.

- В итоге в районах ликвидирована потребность в местах в дошкольных учреждениях для детей от трех до семи лет. В большинстве муниципальных образований решена задача ликвидации второй смены в школах. В текущем году на реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрено 12,3 млрд, в том числе средств федерального бюджета - 4,1 млрд, - сказал губернатор.

Также в прошлом году удалось окончательно решить проблему обманутых дольщиков. Пострадавшим семьям предоставили 21 квартиру. Помимо этого, правительство области выделило молодым семьям субсидии на улучшение жилищных условий. В общей сложности на это ушло почти 400 млн рублей (в 3,3 раза больше по сравнению с 2017-м).

- Социальные выплаты позволили 779 молодым семьям улучшить жилищные условия, - пояснил глава региона.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Несмотря на экономические трудности, в прошлом году в регионе появилось более 20 тыс. новых рабочих мест. Это отразилось на поступлении налогов в бюджет области. Их рост составил 18,7%, а реальная зарплата - 108,1% к уровню прошлого года.

Рейтинги говорят, что по качеству жизни наш регион сохранил седьмое место в РФ. Средняя продолжительность жизни в прошлом году составила 73,2 года (четвертое место в ЦФО), а уровень бедности оказался одним из самых низких в стране - 8,8% от общей численности населения (по РФ - 12,9%).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Основная задача - рост уровня жизни граждан

- Самая главная цифра - это рост ВРП, потому что на нем базируется экономика и, соответственно, все наши социальные возможности. И то, что мы растем даже в непростых экономических условиях на 3%, - это неплохо. Но всего лишь неплохо. Наша задача - минимум 5% роста ВРП в год. Поэтому будем с этой задачей справляться, чтобы иметь возможность снижать уровень бедности. Мы по нему несколько ниже, чем в среднем по стране. У нас - более 8%, по РФ - более 12%. Но все равно цифра слишком высокая. Наша задача - сделать так, чтобы и формальный уровень бедности уменьшился, и уровень жизни людей за счет повышения заработной платы неуклонно рос, - прокомментировал журналистам итоги отчета губернатор.

Оценку прозвучавшему отчету дала заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

- Я представляю в Совете Федерации исполнительную власть региона - губернатора Александра Гусева - и знаю его трудности, победы, хорошие результаты, - сказала Галина Карелова. - Сегодня власти региона предстоит серьезная работа над реализацией мер, которые повысят благосостояние граждан, улучшат демографическую ситуацию - рождаемость и продолжительность жизни. Но я радуюсь тому, что очень успешно развивается социальная инфраструктура. 11 лет назад регион не входил ни в один федеральный проект, а сейчас мы присутствуем везде. Поэтому у нас строятся школы, детские сады, больницы. Эти темпы и далее будем наращивать.