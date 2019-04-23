2019-04-23T11:26:12+03:00
Общество

Александр Гусев посадил рябины на Адмиралтейской площади

Всего в новой аллее 85 деревьев - по «возрасту» Воронежской области
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В субботу, 20 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с почетными гражданами региона, членами областного правительства и их молодыми дублерами посадил на Петровской набережной аллею рябин в честь 85-летия образования Воронежской области. 85 крупномерных саженцев украсили дорожку, ведущую к действующей копии петровского корабля «Гото Предестинация». В начале аллеи установили памятный камень с табличкой, которую перед посадкой деревьев закрепили Александр Гусев, председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, председатель областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский и дублер губернатора Воронежской области Кристина Кулешова.

Субботник прошел в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий, который длится с 1 по 30 апреля.

- 2019-й - год 85-летия со дня образования Воронежской области. История нашего края гораздо более древняя, но формально региону

85 лет в современном формате. Сегодня мы открываем большую череду предпраздничных мероприятий, посвященных юбилею образования области. Закладка аллеи будет очень красивым, живым долголетним напоминанием об этом празднике, - отметил глава региона.

Александр Викторович поблагодарил всех горожан, которые откликнулись на призыв и приняли участие в уборке города.

- Каждый раз мы подводим итоги: сколько кубометров мусора вывезли, сколько людей выходило. Надеюсь, что в этом году нас много - посмотрите, какая классная погода, настоящая весна! - сказал Александр Гусев.

Губернатор припомнил, что свое первое дерево он посадил, будучи первоклассником школы, во время осеннего субботника.

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Приветствуя участников мероприятия, Владимир Нетесов поблагодарил представителей предыдущих поколений, всех, кто в разные годы защищал, восстанавливал Воронеж и делал его красивее. А председатель областного Совета ветеранов Станислав Ходаковский предложил присвоить аллее второе название - «Аллея молодежи», чтобы она напоминала юным участникам акции об их вкладе в благое дело.

Одновременно с посадкой деревьев другие участники субботника в роще Петровской набережной собирали мусор, сухую прошлогоднюю траву и листву с газонов.

Точно так же свои населенные пункты 20 апреля благоустраивали жители всех районов области. В субботнике участвовали коллективы предприятий, обслуживающих жилищный фонд, представители общественных организаций, студенты и другие граждане.

Всего с начала месячника на субботники выходили более 170 тысяч человек по всему региону.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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