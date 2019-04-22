2019-04-22T15:13:40+03:00
Общество

Вадим Кстенин: «Я рад, что у нас в городе много неравнодушных людей, готовых делать свой город чистым и комфортным для жизни»

20 апреля в Воронеже прошел общегородской субботник. В нем приняли участие десятки тысяч жителей Воронежа, работников предприятий и организаций всех форм собственности, студентов и школьников
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Мэр Вадим Кстенин с самого утра работал на территории мемориального комплекса «Песчаный лог».

– Я очень благодарен горожанам, которые принимают активное участие в нашем общегородском субботнике. Рад, что у нас в городе много неравнодушных людей, которые готовы делать свой город чистым и комфортным для жизни, – подчеркнул глава Воронежа.

В рамках месячника по благоустройству в санитарные дни и районные субботники проводятся традиционные работы – уборка парков и скверов, прилотковой зоны улично-дорожной сети, придомовых территорий и общественных пространств, рыхление газонов, очистка контейнерных площадок и ливнеприемных колодцев. Одно из важнейших мероприятий «большого» субботника – озеленение города.

Вадим Кстенин высадил деревья будущей дубовой аллеи в Песчаном логу – в рамках общественно-благотворительного проекта «Дерево Памяти». Инициатором проекта выступила председатель Совета Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики» Надежда Стороженко.

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Напомним, что с начала апреля в Воронеже стартовал экологический проект «Дерево памяти», который призван не только озеленить территорию у мемориала, но и защитить ее от экстремалов, которые устраивали здесь заезды по склонам. Проект поддержан правительством области и администрацией Воронежа. Вместе с Вадимом Кстениным деревья на территории «Песчаного лога» высаживали руководитель департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко, вице-мэры Сергей Глазьев и Людмила Бородина, руководители управлений экологии Наталья Ветер и культуры Андрей Харитонов, сотрудники МКП «Экоцентр», члены общественных организаций. Глава Воронежа подчеркнул важность проведения работ именно на этой территории.

– Хотелось бы еще раз обратиться к горожанам: мы все обязаны чтить память, которую несет это место. Здесь очень большое количество людей, наших сограждан были расстреляны фашистскими захватчиками в годы войны, поэтому считаю совершенно недопустимым устраивать здесь покатушки на квадроциклах. Поэтому эта акция была задумана и нами поддержана. Сейчас здесь появилась дубовая аллея и я надеюсь, что мы сможем разработать концепцию реконструкции прилегающей к мемориалу территории и в будущем это знаковое место получит вторую жизнь, – сказал мэр.

Вадим Кстенин поручил проработать возможность восстановления «дороги смерти», которая была выложена из булыжника и частично утрачена за долгие годы. Кроме того, здесь должна быть обустроена площадка перед въездом в мемориальный комплекс, обновлена конструкция на самом мемориале. Концепт будет представлен горожанам и после общественного обсуждения можно будет спланировать его реализацию.

Надежда Стороженко поблагодарила власти города за внимание к проекту и рассказала, как будут проводиться работы по уходу за зелеными насаждениями.

– Весь комплекс уходных работ по поддержанию зеленых насаждений, естественно, мы берем на себя. Потому что отдаем себе отчет – при столь больших объемах высадки у нас может быть естественный «выпад» растений. Меня больше беспокоит отношение к этому объекту людей, чьи действия подтолкнули нас к реализации такого проекта. Сегодня мы видим свежие следы от поездок по этой территории. Такие действия я иначе, как варварскими, назвать не могу, – поделилась Надежда Стороженко.

Она выразила надежду, что совместными усилиями власти и неравнодушных жителей можно будет решить проблему, которая особенно в канун великого праздника Победы остается очень острой.

Всего в Воронеже в субботнике приняли участие 57 тысяч человек, на уборке территории и вывозе мусора было задействовано 362 единицы техники, собрано и вывезено 25 тысяч кубометров мусора, посажено 4,5 тысячи деревьев и кустарников, удалено более 400 аварийный и сухостойных деревьев, территории 9 кладбищ и 25 памятных и мемориальных мест приведены в надлежащее состояние.

Автор: Петров И.

ИСТОЧНИК KP.RU

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