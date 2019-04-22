Воронежская область после Московской лидирует по количеству лесных пожаров

О том, что творится с нашими лесами, сегодня на планерке в правительстве области рассказал руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Сысоев.

По его словам, в минувшем году в Воронежской области произошло 62 лесных пожара. Сильнее в ЦФО горят только леса Московской области. А вот у наших соседей в Тамбовской, Белгородской, Липецкой в 2018-м вообще не было пожаров. В чем причина, Александр Сысоев ответить затруднился. По его мнению, жители области обладают низкой культурой поведения в лесу - мусорят, не убирают за собой, делают поджоги:

- В Воронежской области леса выполняют защитную функцию, для того, чтобы нам комфортно жилось. У нас нет леспромхозов, чтобы там что-то рубить. А отношение к лесам очень нехорошее. Все 62 пожара произошли по вине людей, однако ни одного из поджигателей не привлекли к ответственности. Их просто не установили. Хотя было возбуждено семь уголовных дел. Бываем в лесах, бросаем и все горит. Причем на фоне жителей Центрального федерального округа мы, наверное, хуже всех. Чуть больше пожаров только в Московской области. - Чтобы вырастить дуб, нужно 150 лет, сосну – 50 лет. А сгореть они могут за день. Мы не можем себя примерно вести в лесу.

Да и сами работники лесхозов не очень-то следят за порядком – не убирают валежник, не делают опашку и проч. Может быть, виной тому низкие зарплаты? В среднем лесники получают 11,2 тыс. рублей. Понятно, что на такую зарплату не разживешься, поэтому в лесничествах остро не хватает работников, а те, кто есть, уже перешагнули пенсионный возраст. Хотя и те сотрудники, у кого зарплата повыше, за свою работу не держатся.

- Начальник лесопожарного центра сбежал со своей должности и многие другие руководители. Все претензии к ним были объективны. А новые работники идут неохотно. Наш штат укомплектован лишь на 75%, - посетовал руководитель управления.

Так, в прошлом году в Воронежской области первый пожар был четвертого мая, а в этом еще раньше – 19 апреля. И снова он произошел в пригороде – на территории Сомовского лесничества, в «легких» города. К этому лесничеству у Александра Сысоева вообще много вопросов и по захламленности, и по неубранному валежнику, и по опашке. Хотя эти профилактические меры, он признал, нигде по области не приносят видимого эффекта.

В будущем лесные инспекторы, по словам Александра Сысоева, получат право привлекать к ответственности поджигателей так называемых переходных пожаров (тех, которые возникли, например, в поле и затем перекинулись на лес). Два таких пожара возникли в прошлом на полигоне Погоново из-за проводившихся там учебных стрельб. По ним возбудили уголовные дела по двум фактам. Виновных, как уже было сказано выше, не удалось установить.

- Полигон гореть будет всегда. В прошлом году на его долю пришлись самые большие по площади пожары в области, - заявил Александр Сысоев.