Тема охраны труда в творческих работах нововоронежских детей

В 2019 году участники создали 87 рисунков и плакатов - рекордное количество за все время существования конкурса.

Участие в нем приняли учащиеся школ и воспитанники детских садов г. Нововоронежа. В этот раз формат мероприятия расширился. Юные художники присылали не только рисунки, но и работы, выполненные выжиганием по дереву, а также в технике оригами, скрапбукинг и др. Ребята постарались отобразить важность соблюдения мер безопасности, правил охраны труда, применения необходимых инструментов, спецодежды и других средств индивидуальной защиты при выполнении тех или иных работ.

«Культура безопасности, как и общая культура, должна выстраиваться с детства. Научился чистить зубы, переходить дорогу, научился средства защиты применять, замечать нарушения и пресекать их. Очень радует, что конкурс идет дальше. Дети с большим энтузиазмом принимают в нем участие, количество работ значительно выросло», - отметила начальник отдела охраны труда Лилия Кутергина.

Творчество участников оценивала комиссия, куда вошли представители отдела охраны труда НВ АЭС, профкома НВ АЭС и ветеранской организации НВ АЭС. По признанию самих членов жюри, в этом году было очень сложно определить победителя. Самые высокие баллы эксперты, прежде всего, отдавали за оригинальность работы.

«В атомной отрасли этот год объявлен Годом охраны труда. Мы рады, что в этот процесс включились дети, которые уже с малых лет начинают понимать, что такое атомная электростанция, что безопасность – главный приоритет в ее работе. Возможно, в будущем эти ребята свяжут свою жизнь с АЭС», - рассказал председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

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Почетные грамоты и подарочные сертификаты получили все без исключения. По итогам конкурса планируется выпустить книгу «Охрана труда глазами детей» со всеми работами участников. Победителями в разных номинациях стали 13 человек. В их числе трехлетняя Арина Заводова из д/с №15, самая маленькая участница конкурса, изобразившая в своем рисунке градирни новых энергоблоков Нововоронежской АЭС, каску и счастливую семью. Решено, что лучшие работы нововоронежцев отправятся на выставку АО «Концерн Росэнергоатом», на которой будет также представлено творчество детей из других российских городов присутствия АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (№7 НВ АЭС) идут пусковые работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС