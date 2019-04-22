2019-04-22T17:17:34+03:00
Общество

Рейтинг: Воронежская область интенсивно вымирает, но подпитывается миграцией

Некоторые показатели численности населения откровенно пугают
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Воронежская область заняла 31-е место в рейтинге субъектов РФ по приросту и убыли населения, составленному РИА "Новости". Всего было рассмотрено 85 регионов.

Абсолютный коэффициент убыли населения, по которому и выбиралась позиция в рейтинге, в нашем регионе составил -0,24. Иными словами, общая численность осталась примерно на том же уровне (более 2,3 млн.). Казалось бы, все не так уж плохо. Однако стоит рассмотреть, откуда взялась такая цифра.

В Воронежской области крайне высок миграционный прирост: установлен коэффициент 29,52. А вот естественная убыль населения с 2016 по 2018 годы составила -35,10. Это один из худших результатов во всем рейтинге. Больше - только у Ростовской и Нижегородской областей.

- Снижение естественного прироста населения происходит за счет опережающего снижения рождаемости относительно снижения смертности, - говорится в исследовании. Выходит, численность населения сохраняется на том же уровне только за счет миграции.

Для сравнения, соседняя Липецкая область (47 место) получила общий коэффициент убыли -1,04. Однако естественная убыль там в два с половиной раза меньше, чем в Воронежской: -15,31. Миграционный прирост: 3,52. Белгородская область - на 29-й строчке, Курская - на 50-й, Тамбовская - в самом хвосте рейтинга, на 83-й.

В лидерах рейтинга - Севастополь (за счет миграционного прироста), Ингушетия и Чеченская республика (за счет естественного прироста).

Согласно данным исследования, за 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль - 355,13 тысячи. В 25 регионах численность населения выросла, в остальных 60 - сократилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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