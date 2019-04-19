Лауреатов премии «Добронежец» поздравил губернатор

Около двух тысяч человек побывали на Конгрессе общественного развития, который состоялся 17 апреля. Участниками стали представители Общественных палат разных уровней, законодательной и исполнительной власти, образовательных и культурных учреждений, некоммерческих организаций и СМИ. В Воронеж приехали гости из Липецкой, Белгородской, Ростовской, Тульской областей.

На площадках мероприятия обсуждали работу с молодежью, развитие волонтерского движения, оказание услуг в социальной сфере, взаимодействие НКО с органами власти и СМИ. Как помочь людям не словом, а делом? Как избежать формального подхода в работе? Такие вопросы ставили перед собой участники.

«Общественные организации – надежные партнеры»

Губернатор Александр Гусев в своем приветственном обращении подчеркнул, почему считает работу конгресса по-настоящему важной.

- Здесь не только идут обсуждения, но и вырабатываются решения. Это дает нам хорошую возможность для содержательного диалога между представителями общественности, профессиональных сообществ и органов власти. Сегодня такой формат общения особенно важен, потому что в нашей стране и в Воронежской области запущены новые проекты в рамках реализации национальных проектов, и мы просто не сможем обойтись без активного участия граждан. За последние годы мы увидели, что вы являетесь нашими надежными партнерами. Во многом опираемся на вас в решении наших задач, что видно по масштабам и количеству реализованных социальных проектов и инициатив.

Глава области также отметил, что региональное правительство готово поддерживать НКО и организационно, и финансово. В 2018 году объем финансирования некоммерческих организаций составил более 70 млн рублей, и в ближайшее время он может увеличиться. Александр Гусев заявил, что особое внимание будет направлено на эффективное распределение средств:

- Мы будем наращивать объемы и совершенствовать схемы инвестиций в общественное развитие. Разработана дорожная карта, которая определяет порядок доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам в сфере социальных услуг. Считаем, что в этой сфере должны работать именно неравнодушные люди, которые смогут не только выполнить формально какую-то работу для социально незащищенных слоев населения, но и принести частичку добра этим людям.

В свою очередь, председатель Общественной палаты области Неля Пономарева обратила внимание на те особенности взаимодействия общественников и органов власти, которые требуют совершенствования. Как она объявила, по результатам работы конгресса будут собраны предложения по решению самых проблемных вопросов. Их передадут лично губернатору в течение недели. Александр Гусев заверил, что значительная часть предложений будет учтена.

Заслуженные награды

Одним из центральных событий дня стало награждение финалистов премии общественно-государственного признания «Добронежец». Она вручается с 2015 года. Конкурсная комиссия отмечает заслуги граждан, сообществ, организаций и предприятий, которые внесли позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.

Как сообщили организаторы, в этом году на конкурс поступило около 400 заявок. Инициаторами выступили как физические, так и юридические лица со всего региона. В финал прошли только 150 проектов, авторы которых представили их комиссии на шести очных защитах. «Все проекты были придуманы, подготовлены, реализованы и представлены на конкурс с душой, с любовью и заботой к ближним и к родному краю», - подчеркивают организаторы.

Александр Гусев поздравил лауреатов и вручил первые три награды. Памятные статуэтки получили ветеран Великой Отечественной войны Александр Кожеуров (за активную патриотическую работу с молодежью), журналист Елена Миннибаева (за помощь в сборе средств для инвалидов – героев публикаций) и учитель начальных классов Ирина Петрова (за открытие мемориального знака «И дольше века длится жизнь», посвященного Гавриилу Троепольскому).

Среди других отмеченных проектов, в частности, разработка туристического маршрута по святыням Воронежской области, открытие этнографического музея «Русская изба» в Семилукском районе, благоустройство парка в Богучарском районе и даже создание «Школы моды» для пенсионеров.

Автор: Виктор ПАВЛОВ.