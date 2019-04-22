Воронежцы могут выкачивать из частных скважин не более ста кубометров воды в сутки

Сегодня редкое крупное домовладение обходится без личной скважины, для питьевых или технических целей. Бесспорно, иметь свой автономный источник воды очень удобно. Но можно ли бесконтрольно выкачивать подземные источники, и как это отражается на экологии? Такими вопросами задался наш читатель Александр Алексеевич. Он рассказал нам, что в его садоводстве, которое расположено недалеко от села Нечаевка Новоусманского района, тоже есть своя скважина, которую пробурили для нужд дачников.

- Сначала она была глубиной 140 метров, но со временем на этом уровне вода закончилась, - рассказал Александр Алексеевич. – Тогда вызвали специалистов, пробурили скважину на 170 метров. И продолжают качать воду, но не только для питья, а в основном для полива участков.

Мужчина уверяет, что вода в этом подземном озере чистейшая и очень ценная и ее недопустимо бесконтрольно лить в технических целях.

ДАЧНИКИ НЕ ОБЯЗАНЫ ПОЛУЧАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ. ПОКА

Развеять или подтвердить тревоги нашего читателя мы попросили специалистов областного департамента природных ресурсов и экологии.

- Пользование участками недр, содержащими подземные воды, регулируется федеральным законом «О недрах» от 29 декабря 2014 года, - рассказали в ведомстве. – Для пользования водой из недр оформляется разрешение в виде лицензии. Однако оформление документов до 1 января 2020 года не требуется, например, некоммерческим дачным и садоводческим хозяйствам.

Право на пользование подземными источниками воды для личных нужд без лицензии имеют также владельцы и арендаторы земельных участков и частных домовладений. Однако объем выкачиваемой воды при этом не должен превышать 100 кубометров в сутки, а скважина не должна питаться от водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения. Правила пользования скважинами закреплены в Порядке, утвержденном постановлением правительства Воронежской области, и в полученной лицензии.

Основные же требования к рациональному использованию и охране недр такие:

- соблюдение установленного порядка и недопустимость самовольного использования,

- полное предварительное геологическое исследование для определения запасов,

- рациональное использование воды,

- недопущение размещения свалок отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных источников, используемых для питьевых и технологических целей.

За нарушение этих условий, а так же загрязнение подземных вод грозит административная и уголовная ответственность.