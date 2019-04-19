2019-04-19T14:40:14+03:00
Общество

Менеджер «РВК-Воронеж» удостоена премии Общественно-Государственного признания «Добронежец»

Заместитель коммерческого директора воронежского водоканала Вера Щербинина стала лауреатом пятого областного конкурса «Добронежец 2019»
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Награждение победителей состоялось в рамках IV Конгресса общественного развития Воронежской области.

В этом году на конкурс было представлено около 400 проектов со всей Воронежской области. В финал попали 150. Вера Щербинина стала одной из 30 лауреатов премии в номинации «Служение» за проект «Чужих детей не бывает. Мы все равны перед бедой».

Награду Вере вручил редактор ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» Максим Горохов. Это было символично: именно из «Комсомолки» 6 лет назад Вера узнала печальную историю о девочке с тяжелым заболеванием и маме, которая воспитывает дочь одна, и из-за острой нехватки денег не может купить своему ребенку ни игрушек, ни книг, ни сладостей. Историей Вера поделилась с коллегами. Они собрали первый небольшой гуманитарный груз и отвезли его в Семилукский район.

«Я увидела слёзы счастья на глазах матери той девочки, и что-то во мне поменялось. Поняла, что больше не смогу оставаться в стороне от людского горя. А потом нашлись коллеги-единомышленники, и с каждым годом их становится всё больше и больше. Мы не думали, что это вырастет в какой-то проект, который потом ещё получит признание на таком высоком уровне. Мы собирали необходимые вещи и отвозили их нуждающимся, потому что по-другому просто не могли. И я от всей души благодарю коллег, каждого, кто отзывался и участвовал в наших сборах», - рассказала заместитель предприятия Вера Щербинина.

За 6 лет география такой благотворительности вышла за пределы Воронежа. Газели с игрушками, книгами, сладостями, наборами для творчества, одеждой, обувью и прочими необходимыми вещами выезжали к нуждающимся в Воробьёвский и Калачеевский районы. А буквально на днях очередная партия отправилась в приют «Покров» в Новой Усмани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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