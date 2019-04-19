Воронежская участница конкурса «Мисс Офис» рассказала, как красота помогает в работе

В Воронеже состоялся региональный кастинг среди сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2019». Наш регион в полуфинале представят сразу три участницы. Мы желаем девушкам успеха, а особенно переживаем за Екатерину Яньшину, специалиста по внутренним коммуникациям ПАО «Ростелеком». Ведь именно ее выбрали вы, наши читатели, в голосовании на сайте «Комсомольской правды». Нам удалось побеседовать с Екатериной и узнать, как долго она готовится перед выходом на работу, как выстраивает отношения в коллективе, и занято ли ее сердце.

- Почему тебе нравится твоя работа?

- Потому что это творчество. В мои обязанности входит разработка и написание новостей для корпоративного журнала, организация и проведение мероприятий, а также информационное сопровождение внутри филиала. Я люблю свою работу, потому что занимаюсь тем, что мне нравится. Для меня это не просто проработанное время, а возможность развиваться, получать новые навыки.

- Но ведь ты еще и учишься?

- Учусь в Воронежском институте ФСИН России. По будущему диплому - юрист, а в душе - журналист. На третьем курсе я поняла, что хочу поменять специальность. Тут мне и представилась возможность работать в ПАО «Ростелеком» - где меня теперь обучают и любят. С работой очень повезло! Когда ты студент без навыков и опыта, помогает желание. Вообще в жизни важно ставить четкие цели, и ты к ним обязательно придешь!

- Красота помогает в работе?

- Красота помогает не только в работе, а в целом – в ощущении себя. Например, я делаю оформление корпоративного журнала. Его внешний вид должен соответствовать содержанию.

Читатели "КП" выбрали именно Екатерину ЯньшинуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Какими качествами еще, на твой взгляд, нужно обладать «Мисс Офис»?

- Прежде всего, это должна быть гармоничная личность, которая наполнена энергией. Есть такие люди, от которых, как только они куда-либо входят, ты чувствуешь, мощный поток энергии. Такой энергетикой и нужно обладать «Мисс Офис».

- Какая атмосфера царит в вашем офисе?

- Достаточно дружеская. У нас естественно много разных отделов. Приятно то, что все готовы друг другу помочь. Я - новый молодой сотрудник. Работаю всего полгода. Но я сразу же почувствовала поддержку и понимание.

- Занято ли твое сердце?

- Да, у меня есть молодой человек. Мы уже три года в отношениях. Ценю в нем то, что это мужчина, который отвечает за свои слова. Он очень заботливый и надежный.

- Расскажи, как ты представляешь свое будущее?

- Думаю, что я и в дальнейшем буду развиваться в направлении журналистика. Мне это очень интересно. Возможно, буду поступать в магистратуру на журфак. Сейчас у меня есть навыки, которые мне дала работа, но где-то нужна дополнительная теория. Поэтому я стараюсь постоянно учиться и узнавать что-то новое. Хочется расти профессионально!