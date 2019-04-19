Владимир Нетёсов получил награду верхней палаты российского парламента

Награду по поручению Валентины Матвиенко спикеру регионального парламента вручила заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова.

Председатель Воронежской областной Думы был награжден Почетным знаком Совета Федерации ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» за большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование законодательства Воронежской области.

Зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что многие проекты, которые инициируются в Воронежской области, тиражируются и реализуются в других регионах страны.

– Мы гордимся тем, что делает Воронежская область, какой вклад в развитие законодательства вносит Воронежская областная Дума, – подчеркнула Галина Карелова.

.

Также Почетными грамотами Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие регионального законодательства были награждены председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, заместитель председателя Комитета по культуре и историческому наследию Николай Домнич, заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию Евгений Китаев.

.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, совершенствование законодательства Воронежской области и активную депутатскую деятельность Благодарности Председателя Совета Федерации был также удостоен член Комитета по аграрной политике Александр Князев.

.

– Сегодня с полным правом можно сказать, что Воронежская областная Дума как институт государственной власти, действующий в интересах избирателей, всех жителей Воронежской области, состоялась, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В сентябре 2020 года состоятся выборы Воронежской областной Думы VII созыва. Наша главная задача – обеспечить преемственность законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области, продолжить наши традиции, которые позволяют региональному парламенту отвечать на современные вызовы, на запросы избирателей.