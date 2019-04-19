В Воронеже 1 сентября откроются четыре школы и шесть детсадов

Первое – школа на 1224 места и второе – детский сад на 280 мест. Оба объекта находятся на ул. Артамонов. По заказу администрации города их возводит «Домостроительный комбинат». В этом же микрорайоне неподалеку компания реализует проект крупного жилого комплекса на участке в 47,6 га.

По словам первого заместителя генерального директора компании Александра Трубецкого, степень готовности школы и садика высокая, и нет никаких сомнений, что оба соцобъекта откроют свои двери 1 сентября.

Школа состоит из трех корпусов: трех-четырехэтажного учебного корпуса, двухэтажного общественного и одноэтажного спортивного, которые связаны между собой вестибюльной группой.

Мэр побывал в актовом и спортивном залах, столовой и пищеблоке. Заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Савицкая рассказала, что запись в новую школу уже ведется. Это можно сделать по интернету edu-vrn.ru/mainpage/informaciya-o-mbou-sosh-105/.

– Причем к нам уже поступают заявления от жителей других городов – люди покупают здесь жилье и с удовольствием переезжают в наш город. Нас это очень радует, – поделилась Надежда Петровна.

Также Вадим Кстенин посмотрел прилегающую к школе территорию. Там появится зона отдыха, школьный стадион и площадки для игровых видов спорта.

– Общеобразовательное учреждение, по сути, будет являться объектом «на вырост», поскольку мы ожидаем, что в этом году в нее пойдёт около 800 учеников, – отметил глава Воронежа.

В то же время Вадим Кстенин добавил, что в этом микрорайоне потребность в дошкольных учреждениях будет только расти. В связи с этим здесь построят еще один садик на 310 мест. Место под него уже выделили.

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– Меня радует, что мы переломили ситуацию и перестали догонять строителей, когда они комплексно осваивают новые микрорайоны: объекты социальной инфраструктуры мы строим теперь параллельно с жильем. Мы реализуем масштабную инвестиционную программу: к 1 сентября будут введены в эксплуатацию четыре новых общеобразовательных учреждения, две пристройки к существующим школам – это позволит значительно увеличить количество обучающихся в них детей, шесть детских садов. Еще три дошкольных учреждения будут выкуплены муниципалитетом после того, как строительные компании закончат их возведение, - отметил мэр.

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Он подчеркнул, что объем строительства объектов социальной сферы (не только образования, но и спорта) в Воронеже сегодня носит беспрецедентный характер и выразил уверенность, что подобные темпы удастся сохранить в следующем году.

НАША СПРАВКА

В этом году в Воронежской области построят 82 объекта социальной сферы: 9 школ и 19 садиков, 40 спортобъектов, 13 учреждений здравоохранения и 1 ДК. Это обойдется в 11,5 млрд. рублей, из которых 4, 07 млрд. средства федерального бюджета, 6,5 млрд. регионального и 812 млн. выделят муниципалитеты. Вместе с этим в бюджет региона на этот год заложили еще 2 млрд. рублей на капитальный ремонт существующих социальных объектов.