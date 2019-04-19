Зарядил ружье и поехал к бывшей: в Воронежской области ревнивый мужчина жестоко расправился с соперником

Следователи поделились подробностями дела о стрельбе в Воробьевском районе Воронежской области. Эта история напоминает эпизод сериала о любви и смерти (причем, скорее всего, заключительный). Вот только случилась она в реальности, а не на экране.

20 августа прошлого года примерно в полночь 62-летний житель Урюпинского района Волгоградской области громко поставил на стол пустой стакан. Он никак не мог собраться с мыслями. За несколько минут до этого он позвонил своей бывшей сожительнице в соседний Воробьевский район Воронежской области. По каким-то едва уловимым ноткам в голосе понял: женщина дома не одна.

Пенсионер со вздохом встал, зарядил охотничье ружье и направился к автомобилю. Он твердо решил нанести бывшей визит.

Примерно в два часа ночи его машина тихо остановилась у дома женщины. Волгоградец достал из багажника ружье, подошел к входной двери и дернул ручку. Заперто! Тогда он вернулся к автомобилю и взял там топор. Тишина оборвалась: мужчина начал бить топором в дверь, требуя его впустить.

Дверь распахнул незнакомец - как рассказывают в СУ СКР по Воронежской области, это оказался 46-летний местный житель. Пенсионер отбросил топор, поднял ружье и, не задумываясь, выстрелил. Попал прямо в грудь - соперник скончался на месте.

После этого вооруженный мужчина зашел в дом и направил ружье на бывшую. Та бросилась навстречу и отвела ствол в сторону. Нападавший нажал на курок, и выстрел ударил в стену. Борьба продолжилась уже во дворе. Мужчина бил свою возлюбленную прикладом, та пыталась вырваться и, наконец, бросилась бежать. Тот перезарядил ружье и выстрелил вслед, но, к счастью, промахнулся.

- На предварительном следствии пенсионер признавал вину в убийстве мужчины, но сообщал, что убивать бывшую сожительницу не собирался, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

Дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц" рассмотрел суд. Мужчину признали виновным, ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.