2019-04-19T11:52:36+03:00
Общество

Мэр Вадим Кстенин приглашает воронежцев к участию в общегородском субботнике

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Дорогие воронежцы!

Наш многовековой самобытный Воронеж с его удивительными и прекрасными парками, площадями и улицами заслуживает быть красивым, чистым и опрятным. Уже сейчас районные комбинаты благоустройства в рамках традиционного месячника по уборке города приводят в порядок общественные территории, дороги и видовые места. Ключевым событием нашего марафона чистоты станет общегородской субботник, где основное внимание будет уделено зеленым зонам Воронежа и его прибрежным территориям.

Хочу призвать всех неравнодушных, любящих свой город людей принять участие в этой работе. Убрать мусор в собственном дворе или в ближайшем сквере, посадить деревья и кустарники – любая помощь приветствуется!

По моему поручению управы районов окажут воронежцам организационную поддержку, обеспечат инвентарем и вывезут собранные на субботнике мешки мусора.

Я уверен, что совместными усилиями мы наведем порядок в Воронеже. Но очень хочется, чтобы он сохранился и в будущем, чтобы все без исключения горожане бережно и заботливо относились к родному городу.

До встречи на субботнике!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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