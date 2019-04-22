2019-04-22T17:38:54+03:00
Общество

В Воронеже начали отключать горячую воду

Во многих домах ее нет уже с 22 апреля
Юрий КОЗЛОВ
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Горячей воды не будет до конца рабочей недели.Горячей воды не будет до конца рабочей недели.Фото: из архива «КП»
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В воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили о начале отключений горячей воды. После окончания отопительного сезона стартовали ремонт насосных станций, котлов и теплосетей, а также гидравлические испытания (в сетях включают повышенное давление, испытывая трубы). А значит, пора греть кастрюли и включать водонагреватель.

С 22 по 26 апреля «тепленькая» не будет литься из кранов в домах:

Железнодорожного района: ул. Димитрова, 27, 75, 79; Ленинский проспект, 124а, 124б, 126, 130, 132;

Левобережного: Ленинский проспект, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а;

Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

улица Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

переулок Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

пер. Парашютистов, 4, 10;

пер. Гвардейский, 2, 4;

улица Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

ул. Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;

ул. Порт - Артурская, 19, 21;

ул. Брусилова, 3в;

ул. Героев Стратосферы, 1; 9а;

ул. Кулибина, 13а;

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;

ул. Раисы Беляевой, 2, 4, 6;

ул. Циолковского, 19;

ул. Полины Осипенко, 19, 24;

Коминтерновского: Бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

ул. Генерала Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;

улица Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

улица 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;

ул. Московский пр-т, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114; 151 (ВОКБ № 1, 2-й корпус), 179 – общежития ВГТУ № 3, № 4; 185 – общежитие ВГТУ и 179а

улица Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;

улица Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

улица Владимира Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;

ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 35в, 48а;

ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

переулок Ученический, 5;

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 249/1, 249/2

Советского:

ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

Проспект Патриотов, 1 ,2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 98, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

ул. Юлиса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24;

ул. Дорожная, 1, 7а;

ул. Ворошилова, 38а, 48а, 50;

Бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

ул. Космонавтов, 22а

Центрального:

ул. Рылеева, 26а; 22 в – ВОДКБ № 1; ул. Рабочий городок, 30; ул. Сакко и Ванцетти, 41; ул. Демократии, 15а – детский сад № 154, ул. Ольминского, 28 – детский сад № 13; ул. Плехановская, 24а, 30; ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 11 (детский сад № 65), 15/17, 26, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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