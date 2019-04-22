2019-04-22T16:55:41+03:00
Общество

Депутаты Воронежской Гордумы убрали Бринкманский сад

Народные избранники проводят в порядок парк каждую весну и осень
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувшую субботу, 20 апреля, в рамках общегородского субботника депутаты и сотрудники аппарата Воронежской городской Думы убрали Бринкманский сад. Это место имеет особенное значение для жителей города – в середине 19 века на пересечении улиц Транспортной и Урицкого здесь был большой городской парк, любимое место отдыха воронежцев. В парке были красивые аллеи, зала для танцев, киоск с мороженым, продавалась кондитерская выпечка. В ночное время сад освещался огнями. В Великую Отечественную войну Бринкманский сад захватили фашисты, любимое место отдыха было утрачено навсегда.

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Уже в наше время депутаты Воронежской Гордумы взялись за возрождение парка. На данный момент в нем удалось привести в порядок территорию, сделать по периметру заграждение. Но впереди еще очень много работы.

Народные избранники проводят здесь субботники каждую весну и осень. В этот раз в парке накопившийся за зиму мусор, листву, ветки убрали депутаты Александр Провоторов, Александр Головин, Иван Кандыбин, Алексей Пинигин, Олег Захаров, Сергей Кудрявцев, Алексей Золотарев.

– Субботники - это не только хорошая традиция, но и пример для подрастающего поколения, как нужно уважительно относиться к родному городу, - отметил депутат Иван Кандыбин. – Сегодня многие горожане выходят не только в парки и скверы, но активно занимаются уборкой своих дворовых территорий, вклад каждого жителя в чистоту родного города очень важен.

Действительно, помимо Бринкманского сада народные избранники занялись благоустройством дворовых территорий на своих избирательных округах. Так, депутат Александр Сысоев вместе с жителями дома № 22 по улице Плехановская на придомовой территории посадили более сотни кустарников и деревьев.

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НАША СПРАВКА

20 апреля в Воронеже в общегородском субботнике приняли участие 57 тыс. человек. На уборке территории и вывозе мусора было задействовано 362 единицы техники, собрано и вывезено 25 тысяч кубометров мусора, посажено 4,5 тысячи деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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