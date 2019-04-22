2019-04-22T12:06:20+03:00
Общество

ВГТУ – победитель областного фестиваля «Студенческая весна»

Как и в прошлом году, творческая команда опорного вуза заняла первое место
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21 апреля в Event-Hall сити-парка «Град» состоялся гала-концерт фестиваля творчества студентов Воронежской области «Студенческая весна – творчество молодежи – 2019». Воронежский опорный университет в очередной раз может по праву гордиться итогами конкурса – студенты ВГТУ заняли первое место. Кроме того, вузу вручили денежный сертификат от Воронежского Областного комитета Общероссийского профсоюза образования. Также жюри и организаторы конкурса отметили таланты отдельных студентов и творческих коллективов опорного университета.

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Программу заключительного концерта составили самые яркие, талантливые, интересные номера конкурсных выступлений студентов разных вузов Воронежской области. Из 20 творческих номеров областного фестиваля 5 номеров представили студенты Воронежского государственного технического университета:

- Оригинальный номер «Семейка Аддамс» (акробатика, гимнастика) – лауреат конкурса;

- Авторская песня «От имени любви» Анна Якубенко – лауреат конкурса;

- СТЭМ «Такие дела» – дипломант конкурса;

- Песня «I will always love you» Валентина Антонова– лауреат конкурса;

- Танец «Колосок к колоску» - дипломанты конкурса.

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Более двух часов зал восторженно встречал полюбившихся исполнителей, а жюри пришлось совсем не легко: в этот раз они выбирали лучших из лучших!

Теперь у победителей впереди - участие в фестивале «Российская студенческая весна». Он пройдет в Перми с 14 по 19 мая.

Организаторами фестиваля творчества студентов Воронежской области «Студенческая весна – творчество молодежи – 2019» выступили Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Областной молодежный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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