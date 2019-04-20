Итоги городского субботника в Воронеже: порядок на улицах, в скверах и дворах

В субботу, 20 апреля, сама погода манила выйти на улицу и навести красоту вокруг себя. Десятки тысяч воронежцев откликнулись на приглашение принять участие в общегородском субботнике.

В Ленинском районе работа кипела на улицах Большая Стрелецкая, Красных партизан, Красноармейская, Чапаева и других. На 510 дворовых территориях трудились жители многоквартирных домов совместно с работниками управляющих организаций. Работники предприятий потребительского рынка вымыли порядка 130 витрин.

Привели в порядок парк им. А.Л. Дурова, сквер «Комсомольский», Петровскую набережную и Набережную Степана Солодовникова. Ни соринки не осталось в сквере им. И.А. Бунина после того, как там побывал трудовой десант сети магазинов «Магнит». А сквер «Программистов» благодаря стараниям специалистов из «DSR Corporathion» сияет, как отформатированный диск.

В ходе субботника на территории Ленинского района высадили 100 деревьев и 867 саженцев кустарника. В том числе, на придомовых территориях МКД, скверах «Чижовский» и им. Г.А. Сухомлинова, территориях учреждений социальной сферы.

В Центральном районе в уборке поучаствовали около 17 тысяч человек. Они очистили от мусора 302 га парков и скверов, 102 двора многоквартирных домов, 362 контейнерные площадки. Очистили и покрасили опоры освещения, бордюры, урны. В ходе субботника зеленый фонд Центрального района пополнился на 159 деревьев и 545 кустарников.

- Жители дома 22 по улице Плехановской в ходе субботника не только привели в порядок территорию своего дома, вскопали клумбы, посадили цветы, деревья и кустарники, но и устроили праздник двора, - рассказали в управе Центрального района. - Достойно потрудившись, жители устроили чаепитие, в ходе которого обсуждали дальнейшие планы по обустройству своей дворовой территории. Это в очередной раз доказывает, что субботник – это добрая традиция, объединяющая жителей, в том числе для дальнейшей серьезной работы.

Активную помощь в уборке города приняли и различные предприятия, организации и компании района. Сотрудники компании «Ростелеком» в составе 300 человек достойно потрудилась на обширной территории набережная Максима Горького. В таком же большом количественном составе вышли и сотрудники банка ДОМ.РФ, приведя в порядок территорию Яблоневого сада в районе Московского проспекта. Большую работу по уборке территории будущего сквера на улице Летчика Замкина проделали и работники ООО «Сити-Центра», зачистив ее от различного мусора.

В новом опрятном виде предстали после субботника скверы «Дубрава», «Мемориальный» и «Ратный», территория в районе проезда «Ясный-2», «Северный лес» в Коминтерновском районе. В Лесном массиве на улице Владимира Невского, 31 «а», расположенном вблизи прогимназии №2, трудились сотрудники областного департамента аграрной политики. А управление ветеринарии области на субботнике работало в сквере «Роща Сердца» на улице Жукова, 12 «в».

- Сотрудники управы Коминтерновского района на субботнике работали по нескольким адресам, в числе которых природный парк «Северный лес» и территория вблизи дома №11 на улице Антонова – Овсеенко, - рассказали в управе.

В уборке приняли участие 14 тысяч жителей Коминтерновского района.