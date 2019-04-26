2019-04-26T10:07:03+03:00
Общество

Воронежские студенты разработали проекты капитального ремонта многоэтажек

В минувший четверг, 25 апреля, в городской Думе наградили участников студенческого конкурса «Молодой управдом»
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Инициатором конкурса выступил депутат Олег Захаров. Он предложил студентам Воронежского технического университета и жителям Советского района, который он представляет в Гордуме, взаимовыгодное предложение. В результате будущие строители получили ценные практические навыки и новые знания, а жители – проект капитального ремонта дома.

80 студентов поделили на семь команд, каждой из которых в ходе жеребьевки выделили проблемный дом. Ребята должны пообщаться с жальцами, провести среди них опрос на тему проблемных точек дома, запросить техническую документацию дома у управляющей компании, проверить состояние всех коммуникаций, лестничных маршев, подвалов, фасада, а также дворовой территории. Затем на основании полученных данных составить план капитального ремонта.

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Например, одной из команд досталась 9-этажка на ул. Южно-Моравской, 38. Дом 1989 года постройки с 9 подъездами за все время ни разу капитально не ремонтировался. Естественно, 30 лет для коммуникаций не прошли даром – в плохом состоянии находятся газовые оборудование, теплосети, подвалы, фасад, крыша.

-В рамках своего проекта мы провели колоссальную работу – раз 10 выезжали на объект, общались с жителями, проанализировали огромное количество технической информации по дому, затем обсудили со своим преподавателем и со студентами, как нас составить проект. Надеюсь, что-то из наших предложений удастся реализовать на практике, - рассказал о доме на Южно-Моравской студент 3 курса факультета инженерных систем и сооружений ВГТУ Сергей Фролов.

Много сил у ребят ушло на подсчет стоимости ремонта и на то, чтобы соединить все свои предложения в единое целое. Они касались ремонта газового оборудования, замены сетей теплоснабжения (к слову, в ходе опроса выяснилось, что жители платят за тепло немалые деньги), благоустройства дворовой территории, утепления фасада, создания доступной среды для маломобильных граждан (установка пандусов на входе в подъезд). Кроме того, в результате обследования крыши студенты пришли к выводу, что в ее протечке могут быть виноваты интернет-провайдеры, которые монтировали оборудование и повредили кровлю.

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Стоит отметить, что вместе с Сергеем Фроловым над проектом дома на Южно-Моравской трудился студент 2 курса истфака ВГУ, будущий политолог Владимир Орлов. В его задачи входило составление анкеты, ее обработка и общение с жителями. Все это также имеет непосредственное отношение у будущей профессии молодого человека.

- Все пытаются критиковать ЖКХ, но это та отрасль, в которую недоинвестированы человеческие таланты. Мы взялись исправить этот пробел. Ребята под руководством педагогов подготовили предложения не только по ремонту домов, но и внесли свои идеи, как сделать жизнь в них более комфортной. С помощью проекта «Молодой управдом» студенты смогут получить практические знания, до которых им еще нужно дорасти. И этой возможностью нужно пользоваться, - рассказал Олег Захаров.

Проекты капремонта, представленные на конкурс, оценивало жюри, в которое вошли преподаватели ВГТУ, чиновники мэрии, а также Олег Захаров. В целом они весьма положительно отозвались о проделанной студентами работе, в которую ребята действительно вложили свою душу и все знания. Участники конкурса получили памятные подарки и грамоты. Депутат Гордумы пообещал, что идеи студентов будут обязательно реализованы на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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