Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Булатов: «На Сахалине снег был выше футбольных ворот, а поле приходилось прибивать гвоздями»

Главный тренер «Факела» Сергей Булатов, недавно возглавивший команду, стал гостем радио «Комсомольская правда-Воронеж». И с ходу назвал причину, почему согласился возглавить воронежский клуб:

- 20 лет назад, еще будучи игроком, вышел с «Факелом» в Премьер-лигу. Стремлюсь в городах, где у меня проходила карьера футболиста, поработать тренером, чтобы оставить хорошую память и в этом качестве. Поэтому когда поступило предложение – первый звонок сделал спортивный директор Сергей Егоров – долго не раздумывал.

- Каким нашли Воронеж 20 лет спустя? И каково ваше мнение по поводу Центрального стадиона профсоюзов? Ходят разговоры, что его будут сносить и строить новый стадион…

- Мне кажется, надо чтить традиции, помнить, что мы лишь эпизод в жизни клуба с богатой историей. Построят новый стадион – неплохо, но и о старом нужно заботиться. Пока есть вопросы к состоянию и поля, и раздевалок, и трибун. Но их можно привести в нормальное состояние, и тогда это будет вполне достойная арена. Что же касается Воронежа, то запомнил его светлым зеленым городом, таким он остается и сейчас. И еще улучшается.

- На сколько у вас рассчитан контракт?

- Тут скорее речь идет об определенной договоренности. Удастся сохранить команду в ФНЛ, продолжу работать, нет – уйду. Но второй вариант вообще не рассматриваю. Уверен, что сохраним место в ФНЛ.

Сергей Булатов на рубеже веков хорошо играл на острие атаки "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"

«ДОЧЬ ВХОДИТ В ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ ПО ТЕННИСУ»

- Где у вас сейчас семья, не перевезли ее в Воронеж?

- По окончании карьеры мы переехали в Москву. Там семья сейчас и живет. Младшей дочке 13 лет, она профессионально занимается теннисом, входит в юношескую сборную России. Кстати, сегодня у нее день рождения (разговор состоялся 18 апреля – Ред.). Старшей дочке уже 23 года, пока не замужем, дедом меня не торопится делать. Шестилетний сын Федор скоро в школу пойдет. Пока живу на базе, чтобы сосредоточиться вместе с футболистами на выполнении задачи остаться в ФНЛ, и, конечно, везти туда семью нет никакого смысла.

- Какую игру собираетесь ставить «Факелу»? Комбинационную, в которую играли с «Краснодаром-2»?

- «Факел» должен играть в футбол, который дает результат. А про прошлый матч хочу сказать – такие команды как «Чертаново», дубли «Спартака» и «Краснодара» обогащают ФНЛ, расцвечивают ее новыми красками.

Возвращаясь к игре, ставлю себе цель – изменить менталитет футболистов, убедить их, что надо быть смелыми и активными. Удастся привить свою концепцию, уверен, что решим задачу. В футболе важна драматургия, такая, которая, скажем, была в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм», завершившемся со счетом 4:3, такой лихой сюжет и Шекспир бы не придумал. Когда игра держит внимание зрителя да плюс голы красивые забивают – болельщики непременно вернется на трибуны. И посещаемость стадиона, которая сейчас упала до 1800 зрителей, обязательно вырастет.

Сергей Булатов: "Работы предстоит много, но состав у нас перспективный".Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сейчас идут переговоры с футболистами, в которых мы заинтересованы и на следующий сезон. Среди них, конечно, лидер и капитан команды Игорь Лебеденко. Кстати с ним познакомился еще когда тренировал столичный «Арарат».

«ИЗМАЙЛОВ ПОРАЗИЛ СВОИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ»

- Что можете сказать об этом амбициозном проекте, который в итоге сошел на нет?

- Мне много дала в профессиональном плане работа с такими футболистами как Лебеденко, Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов. Люди дольше меня играли на высшем уровне, выступали за заграничные клубы. Работать с ними было интересно.

Поразил своим профессионализмом Измайлов. Перед сезоном Марат, живущий в Португалии, попросил прислать ему план подготовки. И когда он приехал на первый сбор, то не просил разбегаться, отдохнуть, был в абсолютном порядке. Многие считают, что Марат «стеклянный» (то есть, часто получает травмы – Ред.), однако в этом плане во время работы с ним ничего экстраординарного не было.

Жаль, что в итоге команда «Арарат» уехала из нашей страны. Уверен, что она могла бы «пошуметь».

- Вы также возглавляли клуб «Сахалин». Как сейчас развит футбол на этом дальневосточном острове, как вообще там людям живется?

- Летом и ранней осенью там прекрасная пора – можно на море съездить, искупаться. Красота, одним словом. Но также есть такие месяцы как ноябрь и апрель, когда ветра мощные дуют и снега выпадает видимо-невидимо. Был случай в начале апреля, когда я пришел на поле и спрашиваю администратора: «А куда ворота-то дели?». Оказалось, никуда не дели, просто их снег завалил. Другой случай – поле не очень высококачественное так ветром сдувало, что его приходилось на ходу гвоздями приколачивать и клеить, чтобы не унесло.

А что касается собственно футбола, то его уровень в зоне «Восток» в последнее время сильно упал. Но к «Сахалину» это не относится. Два года подряд мы побеждали на «Востоке». Удалось создать костяк из опытных футболистов, которым нужно было кормить свои семьи и для этого вкалывать на совесть. Они показали себя настоящими профессионалами. Таких и на материке не часто встретишь.

«НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ БРАТЬ ИГРОКОВ В АРЕНДУ И СОЗДАВАТЬ СВОЮ АКАДЕМИЮ»

- Возвращаясь к «Факелу», что надо сделать, чтобы вернуть команде былую славу?

- Во-первых для начала нужно остаться в ФНЛ. А потом выстроить в клубе современную бизнес-структуру. Отказаться от контрактов на один год, заключать долгосрочные, а также от аренды (зачем работать на дядю?) Готовить футболистов на перспективу, чтобы их можно было продавать за приличные деньги. Заинтересовать детских тренеров материально, чтобы им было выгодно готовить ребят для «Факела». Такая система работает в «Чертаново», но там Подмосковье, немного другая ситуация. В свое время по такой схеме работал «КамАЗ» из Набережных Челнов. И успешно – многие игроки из нее пошли на повышение в Премьер-лигу. И, конечно, в долгосрочной перспективе нужна академия (образец – краснодарская), которая подпитывала бы команду доморощенными талантами.

Вообще считаю ненормальной ситуацию, когда талантливых детей свозят со всей страны в школы «Чертаново», «Спартака», «Локомотива». Условия там, конечно, лучше, по юношам столичное первенство очень сильное. Но в составы наших ведущих команд пробиваются единицы. В итоге теряем ребят перспективных, и в регионах футбол не развивается. Надо вернуть сеть интернатов по всей стране, как это было во времена СССР.

- Кого считаете лучшим футболистом мира – Месси, Криштиану Роналду или, может быть, Мбаппе?

- Криштиану Роналду очень сильный профессионал, суперталантливый. Но есть инопланетянин, прилетевший в «Барселону» лет 30 назад и до сих пор за нее играет. Это, конечно, Месси. Лучше сейчас игрока нет.