Воронежский областной суд оставил мажора, сбившего курсанта МЧС, в СИЗО

В пятницу, 19 апреля, Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты 45-летнего Вячеслава Дмитренко на арест до 9 июня. На суде адвокат мужчины Ольга Журавлева заявляла, что у него есть два психических заболевания, которые якобы не позволяют ее подзащитному находиться в СИЗО. Однако областной суд не счел ее аргументы убедительными.

Напомним, Вячеслава Дмитренко задержали за то, что 1 апреля он сбил 21-летнего курсанта МЧС Давида Геворгяна. Причем его «Мерседес-Бенц GLE» ехал так, что не оставалось сомнения – водитель хочет задавить парня. Геворгян, видимо, родился в рубашке - не просто остался жив, но и вскоре выписался из БСМП, куда его привезли после ДТП.

Через мгновение "Мерседес", за рулем которого сидит Вячеслав Дмитренко, собьет курсанта.Фото: из открытых источников

Вячеслава Дмитренко задержали только 10 апреля. Хотя, по его утверждению, все дни после ДТП он сидел дома. Да и 1 апреля, по его словам выехал лишь ненадолго – за сигаретами. Мать Вячеслава профессор воронежской медицинской академии Людмила Дмитренко заявила, что узнала об аварии только в полдень 2 апреля. По ее словам, она сообщила инспекторам ГИБДД, разбиравшимся в ДТП, о том, что сын, скорее всего, был дома. На вопрос, почему водителя не задержали сразу, ни в полиции, ни в Следственном комитете не ответили.

Людмила Дмитренко утверждала, что ее сын получил психологическую травму, когда умирал его отец, а в 2016 году его зверски избили (преступников не нашли), и психическое состояние еще ухудшилось. В итоге после этого инцидента, по словам матери, Вячеслав уже не мог обходиться без сильнодействующих лекарств. И даже курил «травку», чтобы заглушить боль. Ни предположить, кто снабжал сына марихуаной, ни объяснить, почему в 2017 году Вячеславу Дмитренко продлили права, несмотря на его болезнь, Людмила Борисовна не смогла.

Кстати, в 2010 году в поликлинике № 8, которой одно время руководила Людмила Дмитренко, возник скандал. Прокуратура потребовала разобраться, почему в медучреждении выдавали справки, позволяющие получить права алкоголикам и наркоманам. Людмила Дмитренко, впрочем, заявила на суде, что к этому скандалу никакого отношения не имеет. Она также заявила, что хотела отобрать у сына водительское удостоверение. Да вот чуть-чуть не успела. Почему этого нельзя было сделать гораздо раньше, не ожидая, пока сын получит аж 46 штрафов за грубые нарушения правил, непонятно.

Людмила Дмитренко на суде говорила, что сын во время ДТП видел перед собой, по его собственному утверждению, не дорогу, а реку. Значит, тем более очевидна вина тех, кто в 2017 году выдавал ему права, а также и тех, кто этому не препятствовал.

Людмила Дмитренко намерена бороться за свободу сына до конца.Фото: из архива «КП»

Также женщина сообщила, что оказывает всяческую поддержку пострадавшему курсанту. Возможно, это и объясняет молчание Давида Геворгяна, предпочитающего не говорить о том, что же произошло в тот день.

Людмила Дмитренко сказала, что всеми силами будет бороться, чтобы сын не сидел в СИЗО, потому что якобы никто его там толком лечить не будет, и он умрет. Пока ей этого сделать не удалось. Но, похоже, энергии у женщины хватит, чтобы дойти и до Верховного суда России.