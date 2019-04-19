Свой проект полета на Марс предложили студенты Опорного вуза

18 апреля состоялась традиционная выставка-конкурс научно-технических достижений студентов, аспирантов и молодых ученых всех факультетов Воронежского опорного университета. В этом году было представлено свыше 100 уникальных разработок. Все они ориентированы на решение актуальных научных, производственных и прикладных задач. В приоритете – ключевые направления: цифровые инженерные технологии, строительство, машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника. Среди разработок, к примеру, - эко-квартал, направленный на формирование комфортной среды для обычных горожан, проект преобразования территорий полигонов ТБО и даже концепт-проект полета на Марс! Уровень представленных инновационных разработок самый разный – от тех, что пока находятся на начальном этапе и требуют дальнейшей апробации, до прошедших экспертизу и готовых к внедрению в ту или иную сферу.

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Как отметил проректор по научной работе ВГТУ Игорь Дроздов, чтобы объективно оценить достижения студентов, аспирантов и молодых ученых, сотрудники университета не принимают участие в экспертизе, для этого специально приглашены независимые эксперты. В состав конкурсной комиссии вошли представители департамента промышленности и транспорта Воронежской области, департамента строительной политики Воронежской области, департамента дорожной деятельности Воронежской области, Воронежского механического завода – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО Концерн «Созвездие», центра кластерного развития промышленности Воронежской области и других предприятий и организаций региона. И как отметили сами эксперты, на выставке очень много интересных проектов, и у представленных разработок есть будущее.

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- Уровень студенческих разработок растет, и с каждым годом они становятся более завершенными. Не просто наука ради науки, а именно разработки под реальные запросы и в интересах развития региона, - подчеркнул начальник управления науки и инноваций ВГТУ Дмитрий Коновалов.

Выставка проходит в рамках «Дней науки» Воронежского опорного университета, которые проводятся в вузе ежегодно весной. Это время обмена опытом и знакомства с результатами научно-исследовательской, проектно-конструкторской и инновационной деятельности ВГТУ.

Победителей конкурса-выставки объявят уже на следующей неделе, а их награждение состоится в мае.